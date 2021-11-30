內地明年起執行年終獎合併計稅　部分基層勞工個稅上漲

內地自2022年1月1日起，將執行年終獎合併計稅，居民個人取得全年一次性獎金，應併入當年綜合所得計算繳納個人所得稅。

內媒《澎湃新聞》報道指，部分基層勞工可能會受此影響，同樣金額的年終獎會繳納比過去稍高的個人所得稅。



據悉，2018年個人所得稅法修訂，宣布自2022年1月1日起，居民個人取得全年一次性獎金，應並入當年綜合所得計算繳納個人所得稅。2021年內取得的年終獎，繳納個稅有兩套計稅方式，即單獨計稅和合併計稅，而到了2022年取得收入只有合併計稅一套方式。按內地以往慣例，每年年初，公司才會給員工發放前一年的年終獎，因此，2022年初發放的2021年年終獎亦將需要合併計稅。

即將到來的合併計稅，引起許多公司人力資源和稅務主管們的高度重視，他們擔心部分員工的稅負因此增加。例如一間大型企業的中層管理人員陳琳，年收入稅前約20萬元（人民幣．下同），年終獎為5萬元。不考慮社保等因素，若年終獎單獨計稅，兩項收入分別繳稅11480元及4790元，合計16270元；若合併計稅，則要繳納21080元。

報道指，基層勞工和企業簽的雇傭合同通常按稅前工資核算，如果僱主是外資或者上市公司，會很嚴格地遵照國家法律繳納五險一金，包括個人所得稅，員工到手淨收入通常只剩下70%左右，還要拿出一大部分去支付房租或房貸。這恰好是公司人力資源和稅務主管對合並計稅高度重視的原因，他們擔心此舉引發部分員工的「情緒反彈」。

廈門一間上市公司的稅務主管張平（化名）則說，如果沒有持續的疫情衝擊，工薪階層收入會保持一定程度的穩定增長，因合並計稅帶來的負面效果會很容易沖淡，但當前企業和員工收入都已經縮水，在如此情形下若增加員工稅負會讓企業為難。

張平稱，此前已和多家企業向稅務部門反映過此事，鑑於當前疫情對於公司和員工收入帶來的影響，期待稅務部門能延長過渡期，或用其它優惠政策予以替代，但目前均未獲得正式答覆。