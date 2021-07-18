被爆食品製作過程極嘔心　內地連鎖快餐「華萊士」發聲明道歉

內地大型連鎖西式快餐店「華萊士」，近日爆出後廚衛生問題，有網傳影片顯示，店員將跌落污糟潮濕地面的炸雞放回油鍋，而跌在乾燥地面的炸雞則被直接放回餐品中。店員甚至將用來清洗抽油煙機的洗劑滴進還在使用的油鍋中。

事件引發網民熱議，「華萊士」7月17日發表聲明道歉，表示對涉事的北京霍營店停業整頓，將整改及核查，對任何食品安全事件持「零容忍態度」。



有內地網民近日臥底華萊士後廚調查拍攝，在外賣平台銷量第一的華萊士，食物製作過程竟然存在嚴重的衛生問題，例如工作人員未戴口罩手套製作炸雞、漢堡；雞塊掉在地面上撿起放回去，而若是掉在潮濕又污糟的地面，則撿起來重新炸過。

影片顯示，跌落地面的炸雞仍然被撿回去使用。（微博@河南法制報）

此外，影片還顯示，華萊士每日過濾老油、加入新油繼續使用；炸雞預先炸好堆在佈滿厚油漬的牆角，年糕等輔料裏則爬滿了蒼蠅；清洗抽油煙機的洗劑，更被直接滴入使用中的油鍋裏。

涉事門市還向製作炸雞的油鍋中滴入清洗劑。（微博@河南法制報）

在事件引發輿論熱議後，華萊士很快發布了道歉聲明，稱會加強培訓，並對涉事的北京霍營店停業整頓。然而，由於影片曝光的不只一間門市，華萊士所稱的「個別員工操作不規范」，遭到網民質疑：

「不買他家的了」

「北京的店都這樣了，小地方的不敢想啊…」

「教科書級的『個別員工』。。」

「以前上大學的時候經常吃。。」

