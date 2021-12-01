32個國家今起取消對中國普惠制關稅優惠　僅剩挪威新西蘭澳洲

根據海關總署此前的公告，12月1日起不再對輸歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭等32個國家貨物簽發「普惠制」原產地證書。

換言之，該些國家已取消對中國出口商品的「普惠制」待遇，將中國視同發達國家進行貿易，不再給予普惠制關稅優惠。



據內地傳媒報道，普遍優惠制度（Generalized System of Preferences）簡稱普惠制（GSP），是發達國家（給惠國）對發展中國家及地區（受惠國）出口製成品和半製成品，給予普遍的、非歧視的、非互惠的關稅優惠制度。自1978年普惠制實施以來，先後有40個國家給予中國普惠制關稅優惠，它們大多是中國的重要貿易伙伴。

其中包括有歐盟27國（法國、德國、意大利、荷蘭、盧森堡、比利時、丹麥、愛爾蘭、希腊、葡萄牙、西班牙、瑞典、芬蘭、奧地利、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、馬耳他、斯洛文尼亞、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、塞浦路斯、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞）、英國、歐亞經濟聯盟3國（俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克）、土耳其、烏克蘭、加拿大、瑞士、列支敦士登、日本、挪威、新西蘭、澳洲。

自12月1日開始，仍然保留給予中國普惠制待遇的國家僅剩挪威、新西蘭、澳洲。報道引述外貿專業人士指，32個國家取消給予中國普惠制待遇，暫時會讓一些出口企業失去關稅優惠，帶來一定的壓力。但總體來說影響有限，因中國製造產品的競爭力愈來愈強，單純的關稅政策已經很難影響到中國產品國際貿易的全局，因此並不會影響中國出口企業未來長期對更大市場機會的爭取。