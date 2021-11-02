海關總署：歐盟英國等32個國家已不再給予中國「普惠制」關稅優惠

中國海關總署近日發布公告，指自2021年12月1日起，對輸往歐盟成員國（27國）、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登的貨物，不再簽發「普惠制」原產地證書，該些國家亦已不再給予中國「普惠制」關稅優惠待遇。

據了解，目前仍保留給予中國「普惠制」的國家，只剩下挪威、紐西蘭及澳洲。



海關總署在「政策解讀」文章中介紹，普遍優惠制度（Generalized System of Preferences）簡稱普惠制（GSP），是發達國家（給惠國）對發展中國家及地區（受惠國）出口制成品和半制成品，給予普遍的、非歧視的、非互惠的關稅優惠制度。自1978年普惠制實施以來，先後有40個國家給予中國普惠制關稅優惠，其中大多是中國的重要貿易伙伴，例如有歐盟成員國、英國、俄羅斯、加拿大、日本等。

海關總署指出，隨著中國經濟的飛速發展和人民生活水平的不斷提高，根據世界銀行標准，中國不再屬於低收入或中等偏低收入經濟體。為此，歐盟等多個普惠制給惠國，在近幾年陸續宣布取消給予中國普惠制待遇，是故中國出口商品已經不能憑借普惠制原產地證書享受關稅優惠。

海關總署並稱，普惠制不是永恆，在發展中國家的經濟發展水平達到一定程度後，發達國家必然會取消對其普惠制安排，「我國從多國普惠制『畢業』，也證明了我國的產品在國際市場上已經具備一定的競爭力。『畢業』從某種程度上來講也意味著一種『成熟』」。