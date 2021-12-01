外媒稱河南建人臉識別監控系統跟蹤記者　《環時》舉證斥報道偏頗

11月30日，《路透社》報道稱，根據河南省政府的招標文件顯示，該省已委託建立一套人臉識別監控系統，用以追蹤記者、國際學生及其他「可疑人員」。

《環球時報》今日（12月1日）指出，有關報道的描述存在偏頗。據招標文件顯示，該系統是一個服務於當地「出入境」工作的系統，管控對象包括「關注記者」和 「關注留學生」，而非全部記者和留學生。



據《路透社》報道，河南省政府採購網今年7月29日發布的一份招標文件詳細介紹了上述系統的計劃，該系統可以使用3000台連接到各個國家和地區數據庫的人臉識別鏡頭，匯集前往河南的相關人員的個人檔案。另一份文件顯示，中國科技公司東軟集團（Neusoft）9月17日簽訂一份價值500萬元（人民幣）的合約，並被要求在簽訂合約後兩個月內完成建設監控系統。

首先發現計劃的美國監控研究公司IPVM表示，該招標文件將記者指定為監控目標，「並為公安部門快速找到他們並阻止他們的工作提供了藍圖」。路透社稱，文件列明當地用紅黃綠3種顏色將記者按照「風險等級」分成3類，當中紅色「風險最大」，綠色反之。

《環球時報》報道，經查閱上述招標文件後，發現路透社以及IPVM的描述存在偏頗。招標文件顯示，上述系統是一個服務於當地「出入境」工作的系統，用於了解掌握來豫關注人的信息。系統的智能動態管控對象包括「關注記者」和「關注留學生」，而非全部記者和留學生。該招標文件還明確指出，被標註為黃色錄入標準的「關注記者」，實際是在中國有違法犯罪記錄的人員。

報道指，此次炒作相關招標文件的IPVM始終持有明顯的反華立場，曾多次攻擊中國大華科技、海康威視、曠視科技等企業的產品在新疆幫助政府「監視少數民族」，其報告以及相關負責人言論經常被外媒用於批評中國存在所謂「人權問題」。

報道指，今年5月IPVM曾宣稱海康威視與中國軍方存在長期聯繫，海康威視當時明確回應稱，無論現在還是以前都不曾針對中國的軍事應用開展研發工作。值得注意的是，IPVM 發布的內容曾被美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）2019年的年度報告以及多間反華媒體引用，成為抹黑中國的所謂「證據」。