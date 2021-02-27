北京多間海底撈被揭包廂安裝閉路電視　是否侵犯消費者私隱惹激辯

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-27 18:45

據內地傳媒報道，知名餐飲品牌海底撈在北京的大部分門市的包廂中都有安裝閉路電視，可以全程記錄消費者的一言一行。事件在網上引發熱議，有評論質疑，「跟坐在大廳吃飯有什麼區別呢」？ 而對於包廂中安裝閉路電視的原因，海底撈相關工作人員回應稱，為保障消費者用餐安全，各門市會結合門市特點安裝閉路電視，包括包廂；海底撈注重保護顧客隱私，公司對閉路電視管理設有相關的制度、流程，同時通過技術手段強化管控，保障消費者權益。

北京海底撈太陽宮凱德mall店，有就餐者指包廂中裝有閉路電視。（光明網）

近日，北京的張先生在海底撈太陽宮凱德Mall店就餐時發現，店內的閉路電視不僅僅遍布大廳的各個角落，包廂內也不能倖免。在海底撈就餐多次，若不是偶然看見，張先生從未意識到，包廂中竟然也會有閉路電視。

《法制日報》報道指，通過調查，發現除了海底撈太陽宮凱德Mall店，北京的另外9間海底撈門店的包廂中，均有安裝閉路電視。但包廂中並沒有和「內有監控」有關的標語，在進入包廂之前，也沒有人對此進行主動告知，若消費者未加留意，就有可能忽略掉裝在頭頂上的閉路電視。

對此，網民有不同意見，有網民認為海底撈的做法沒有錯，目前中國的大部分餐廳，包廂中都裝有閉路電視，這是一種常見的保護消費者與商家雙方利益的手段。如果遇到吃到蟑螂、頭髮、朋友吃飯吵架起爭執等情況發生，閉路電視就會起到記錄證據的作用。但也有網民稱，海底撈在包廂中安裝閉路電視，是侵犯消費者的隱私，而且感覺很可笑。還有網民表示「錄影可以，但不能錄音」，因為消費者的談話內容可能存在商業機密。

事實上，據《北京市餐飲企業治安保衛工作規定》，大中型餐飲企業應當依規在營業場所相關地點設置「圖像信息採集點」，並設置顯著提示信息，但上述地點並不包括包廂。其他一些地方性法規甚至有明確規定，娛樂場所包廂等涉及個人隱私的區域和場所，禁設「視頻圖像信息系統」。

針對此種情況，有內地律師認為，包廂不同於大廳，是相對私密的空間，消費者在包廂內的的言行舉止，屬於私密活動。所以，在包廂內安裝閉路電視的行為涉嫌侵犯消費者的隱私權。

也有律師表示，法律並沒有明確禁止餐廳包廂內不可裝置攝像頭。但是，餐廳對於閉路電視錄下的監控錄像以及視頻內容負有保密義務，如果管理不當導致洩露，則可能侵犯他人的隱私權或者個人信息權，他人有權提出異議或者依照法律的規定維護自己的合法權益。

有律師稱，包廂中裝閉路電視侵犯消費者的隱私權。（微博圖片）

（鳳凰網／法制日報）