幣安趙長鵬｜曾在麥當勞打工　7年前聽牌友介紹賣樓全倉買比特幣

11月30日，內地《財經》雜誌公布華人首富易主，加拿大華人、虛擬貨幣交易平台幣安Binance創始人趙長鵬憑900億美元身價，超過中國首富農夫山泉董事長鍾睒睒，並躋身全球十大富豪之列。

年僅44歲就登上華人首富寶座趙長鵬的發家經歷其實十分有趣，他自年幼與家人移居加拿大，從小培養了理財觀念，曾於麥當勞打工。2014年他聽牌友介紹全倉買入比特幣，彼時1個比特幣價格僅600美元，如今翻了近千倍。



資料顯示，趙長鵬是加拿大籍華人，在加密貨幣領域有很高的影響力，被人稱之為「CZ」。他出生於1977年，幼年生活在江蘇，後來隨家人移居加拿大溫哥華，接受當地的基礎教育。目前暫時居住在新加坡。

從十幾歲時候開始，趙長鵬就開始承擔家庭開支，他在麥當勞當過店員，也曾在加油站熬夜工作。在蒙特利爾的麥吉爾大學學習計算機科學之後，趙長鵬曾前往東京和紐約。他最初為東京股票交易所開發了用於匹配交易訂單的系統，隨後又在彭博Tradebook開發期貨交易軟件。

趙長鵬的代號「CZ」，（Forbes）

27歲時，這名計算機程式奇才就已經在不到2年內獲得了3次晉升，負責管理位於新澤西、倫敦和東京的龐大團隊。2005年，他辭職搬到上海，成立Fusion Systems（富訊信息技術有限公司），該公司為券商開發速度最快的高頻交易系統。

2013年，趙長鵬從一名啤牌牌友，同時也是風險投資人那裏了解到比特幣，於是開始涉足多個不同的加密貨幣項目，於2014年賣掉在上海的房產，以600美元的價格全倉購買比特幣。2017年7月，趙長鵬攜團隊創建了數字貨幣交易平台幣安，開啟暴富之路。半年後，幣安用戶達到600萬，成為世界最大加密貨幣交易所，並保持行業領先地位至今。

幣安現時在全球擁有3000名員工，日交易額達到760億美元，比其四個最大的競爭對手加起來還要多。據內部人士透露，按照目前交易規模，幣安估值將達到3000億美元。趙長鵬在幣安的股權佔比超30%。

趙長鵬接受彭博專訪。（視覺中國）

預言元宇宙是下一代互聯網

趙長鵬的前瞻眼光，令他的言論也備受關注。他日前就大膽預言「元宇宙是下一代互聯網」，對元宇宙概念寄予厚望。

他表示資訊技術、5G、AI算法、圖形引擎、VR/AR、人機互動等技術的出現，驅動了下一代互聯網誕生，智能設備降低了對數碼世界交互的認知門檻，整個智能手機和流動互聯網的人機互動方式都因此受到影響。在這樣的背景下，人對數碼世界的體驗更加自然，對數字世界的互動更加高效，更加趨近「所見即所得」。

趙長鵬表示，認為在元宇宙的產業當中，不止是行業巨頭這些企業來參與建設，更多的建設者其實應該來自於開發者及用戶。現在有非常多的開發者，有的是自由職業狀態。一個場景如果足夠開放，並且能夠吸引足夠多的開發者，同時又能在場景內部做好完整的商業閉環，將是元宇宙很好的一個場景。