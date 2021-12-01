幣安創始人趙長鵬成新華人首富　爭議頻傳遭批「割國內韭菜致富」

11月30日，內地《財經》雜誌發布微博稱華人首富易主，虛擬貨幣交易平台幣安Binance創始人趙長鵬憑900億美元身價，超過中國首富農夫山泉董事長鍾睒睒，並躋身全球十大富豪之列。



此前11月初，《福布斯》（Forbes）雜誌曾公布中國富豪榜，當時排在首位的是農夫山泉董事長鐘睒睒，身價為4244億人民幣，其次是字節跳動創始人張一鳴、寧德時代創始人曾毓群、騰訊創始人馬化騰。

趙長鵬是加拿大籍華人，在加密貨幣領域有很高的影響力，1977年出生於江蘇，父母都是教育工作者，父親是大學教授。他上世紀80年代末隨家人移民至溫哥華。

趙長鵬的代號「CZ」在業內享負盛名。（Forbes）

2017年7月，趙長鵬攜團隊創建了數字貨幣交易平台幣安，開啟暴富之路。半年後，幣安用戶達到600萬，成為世界最大加密貨幣交易所，並保持行業領先地位至今。

幣安現時在全球擁有3000名員工，日交易額達到760億美元，比其四個最大的競爭對手加起來還要多。據內部人士透露，按照目前交易規模，幣安估值將達到3000億美元。趙長鵬在幣安的股權佔比超90%。

11月30日，趙長鵬在Twitter發文，疑似回應其成為首富的消息：「如果我以1美元的價格將公司0.01%的股權出售給某人，則該公司價值10,000美元。如果我發行1萬億供應量的代幣，並將其中1個以1美元的價格賣給某人，那麼我就有了1萬億美元的代幣。沒有流動性的估值意義不大。」

If I sell 0.01% of the company equity to someone for $1 dollar, then the company is worth $10,000.



If I issue a coin with a 1T supply, and sell 1 of them to someone for $1 dollar, then I have a $1 trillion dollar coin.



Valuations without liquidity doesn’t mean much. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 30, 2021

趙長鵬當上華人首富的消息，在中國卻並未贏得歡呼。不少網民翻出幣安以往的一些爭議，指身居海外的他頻頻「拔網線」、「割國內韭菜」，靠「割韭菜」致富。

《界面新聞》報道指，近年來幣安一直因為各種爭議遭遇用戶維權，著名事件包括導致受害者倒欠幣安錢的幣安穿倉事件、私吞國外用戶107個比特幣事件、幣安智能鏈多個項目跑路事件、2100萬比特幣數據壓盤事件、合約市場拔網線惡意爆倉事件等等。

報道提到，今年4月便有一名投資者宣稱幣安操縱市場行情和用戶帳號權限，致其損失100多萬美元。他指4月18日中午，其投資的某個數字貨幣在幣安上的行情明顯落後與同類型交易平台，而且顯示價格也更低。在價格迅速走低時，其系統帳號無法登入，不能及時追加保證金或平倉，遭遇大額損失。

該投資者還稱，疑似交易平台知曉其爆倉價格，因此通過迅速壓低價格使之爆倉，再迅速拉回價格，業內俗稱「插針」。同時為了避免投資者及時補救，幣安實施了「拔網線」操作，也就是禁止其登入帳戶。