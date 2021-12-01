世界愛滋病日｜患者屬高風險人群須接種新冠疫苗　有一款暫不推薦

時值今天（1日）是第34個「世界愛滋病日」，安徽省愛滋病診療中心、中國科大附一院（安徽省立醫院）舉行大型公益宣傳義診活動，現場有來自感染病科、肝膽外科、婦產科等十多個學科的專家，普及防範知識，以及愛滋病患者如何接種新冠疫苗的注意事項。



對於愛滋病患者是否可以接種新冠疫苗，現場專家明確指出是「可以」。同時，根據《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》指出，免疫功能受損人群是感染新冠病毒後的重症、死亡高風險人群。

不過，始終HIV感染者的身體狀況與一般人有異，專家提醒他們在接種新型疫苗時，應須注意以下建議：

1. 經治病毒控制良好者，無須考慮CD4細胞水平，建議盡快接種新冠疫苗。

2. 未接受抗病毒治療，無明確證實的機會性感染或者腫瘤，原則上建議盡快啟動抗逆轉錄病毒治療和新冠疫苗接種，CD4計數小於50/μL者評估風險獲益後決定。

3. 建議接種滅活疫苗（需要打2針）和重組亞單位疫苗（需要打3針），腺病毒載體疫苗（打1針）暫時不推薦接種。

4. 接種新冠疫苗不會泄密。

5. 全人群都有一定比例的人會發生疫苗接種的不良反應。接種後如果出現不良反應，和感染愛滋病也沒有關係。

6. 打新冠疫苗不用停服抗病毒藥物，正常吃藥即可。