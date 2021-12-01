世界愛滋病日｜中國感染者105.3萬人　15至24歲及中老年比例升高

今日（12月1日）是世界愛滋病日，今年距離1981年全球首次報告發現愛滋個案，已是整整40年。

中國疾控中心近日發布《中國疾控中心周報》指出，截至2020年底，中國共有超過105萬人感染愛滋病毒，累計報告死亡35.1萬人。與此同時，15至24歲青年學生、中老年人這兩大群體的感染比例也出現明顯升高。



上述報告指出，在中國，新發現的愛滋病毒感染人數、診斷延誤、主要人群的愛滋病毒風險繼續上升。異性戀和同性戀人群傳播的比例分別從2009年的48.3%和9.1%，上升到2020年的74.2%和23.3%。而注射吸毒者傳播愛滋病毒的比例從2009年的25.2%大幅下降到2020年的2.5%以下。

近年來，「廣場舞」一度「暴走」，成為老年人社交新渠道。淡薄的性保護意識，竟讓愛滋病在老年群體中傳播開。（視覺中國）

50歲及以上人士 感染比例10年間翻倍

中國疾控艾防中心早前發布的文章數據顯示，中國每年新報告的愛滋病毒感染者及病人中，50歲及以上人士佔比上升非常明顯，從10年前即2011年的22%，上升到2020年的44%。同時比較幾個愛滋病毒最早開始流行的省份，2020年新報告的感染者及病人中，50歲及以上病人佔比最高的省份達60%以上，顯示近年中老年感染愛滋情況不容樂觀。

文章稱，從老年人愛滋感染風險不斷升高的角度看，應關注老年人的情感生活，讓家庭和親情緩解孤獨，讓老年人不再盲目尋求刺激，將自己置於危險處境。同時，應對老年人做好安全性行為的宣傳，最大程度的避免感染。

青年學生年感染個案達3000宗

就在近期，中國青少年愛滋病防治教育工程辦公室、北京青愛教育基金會發布了《青愛工程「性教育防艾的社會疫苗」探索與實踐》白皮報告。報告分析稱，目前，青年學生成為愛滋病毒感染高發人群。2020年，全國新報告15至24歲青年學生個案近3000宗，性傳播佔98.6%，其中男性同性傳播佔81.7%，異性性傳播佔16.9%。

世界衛生組織榮譽總幹事陳馮富珍近日就曾強調，近年來，中國每年都有約3000宗15至24歲青年學生新報告感染愛滋病毒，且基本都是通過無保護性行為而感染，青少年成為中國愛滋病防控工作中最重要的人群。