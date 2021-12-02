呂岩松調回北京出任中宣部副部長　駐外期間親歷「五八事件」

「空降」山西兩年多後，山西宣傳部部長呂岩松近日已調回北京，出任中宣部副部長。

據內地傳媒報道，呂岩松在周三（1日）以中宣部副部長身份，出席2021年「讀懂中國」國際會議（廣州）。



公開資料顯示，呂岩松，1967年1月出生，今年54歲，黑龍江富裕人，此前長期在媒體任職，曾擔任人民日報社副總編輯。

呂岩松在媒體工作多年。（山西衛視截圖）

1989年，呂岩松就到了人民日報社工作，從一名助理編輯做起，歷經駐俄羅斯記者站記者、國際部編輯、駐南斯拉夫記者站首席記者、國際部歐亞組副組長、遼寧記者站站長（副局級）、駐俄羅斯記者站首席記者、國際部主任編輯、高級編輯、國際部副主任、國際部主任等多個職位，並於2016年升任人民日報社副總編輯。及至2019年，呂岩松「空降」山西，擔任山西宣傳部長。

值得一提的是，呂岩松在人民日報社工作的30年間，曾經歷不少世界大事。其中最著名要數美國轟炸中國駐南聯盟大使館（五八事件）。在1999年5月8日凌晨5時45分，以美國為首的北約空襲中國駐南聯盟使館發動，造成邵雲環、許杏虎、朱穎共3名中國記者身亡。

當時呂岩松亦在館，他事後憶述死裏逃生經過，「我們來不及多想，出於一種本能，迅速走到窗前拿起照相機、攝影包和海事衛星電話朝門口衝。」呂岩松安全後做第一件事，就是將消息通過手機傳到時任《環球時報》副主編、《人民日報》前任駐南記者胡錫進家裏。