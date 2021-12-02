愛奇藝傳出大裁員比例達2至4成　疑受長期虧損及選秀節目取消影響

中國影音平台愛奇藝傳出歷來最大規模裁員，部分部門幾乎全員被裁，裁員比例達20%到40%之間，波及整個公司。有內部人士稱，本輪裁員並非結束，春節前後還會有不少人被裁走。



《第一財經》報道，愛奇藝員工證實公司正在裁員，裁員比例在20%至40%之間，裁員補償暫按N+1發放，「但目前裁員政策還在變化中，具體發放多少還存在不確定性」。目前，愛奇藝裁員範圍波及整個公司，包括遊戲部門、用戶產品部門、愛奇藝「隨刻」等。

《新浪科技》報道，綜合多位內部人士的消息，愛奇藝此次裁員的具體情況，包括是為了加快盈利步伐，聚焦內容，技術，精細化成本管理，結構扁平化，因次大部分被裁的為中層（總監級別）員工，另外還有司齡較長、年齡較大、薪金較高的員工，多在被裁之列。

同時，獨立的愛奇藝智能（有VR等產品）也有裁員比例，只是相對於花錢部門而言比較低，「內容部門的裁員比例在30%左右，很多工作室都沒了。原則是同等職責崗位只保留成本低的員工」。

愛奇藝CEO龔宇曾表示，目前長視頻行業遇到的最大問題是內容供應出現嚴重短缺，客觀原因則是短視頻對於用戶時長的爭奪。（VCG）

有內部人士稱，愛奇藝預算收縮，花錢為主的部門比如市場、投放、渠道合作等，裁員比例都在30%以上，最多的能到50%。沒有過試用期的員工幾乎都在裁員之列。愛奇藝研究院、愛奇藝遊戲中心等部門幾乎全員被裁，短視頻產品「隨刻」會和其他產品合併，只有40%的人可以留下。被裁員的員工會獲得N+1的賠償，交接完工作就可以離開，司齡長的員工及中層員工則可以留到月底。

不少被裁員工稱，11月初公司就已經提前在內部通氣會開始大規模優化，所以不少人心中都有預期，「在過去的一周，能感覺到上級的態度都有些變化」。雖然被裁員，他們卻認為此舉對愛奇藝並非壞事，愛奇藝正好可以以此為契機作出調整，考慮未來的發展。

事實上，愛奇藝、騰訊視頻、優酷等影音平台持續虧損。愛奇藝2021年第三季度財報顯示，該季度愛奇藝總營收達到76億（人民幣，下同)，同比增長6%，歸母淨利潤為虧損17億元，去年同期虧損12億元，同比擴大41.6%，整個2020年愛奇藝虧損60億元；優酷被阿里收購後雖未披露具體數據，但阿里財報顯示，2021財年阿里大文娛運營虧損為103.21億元，經調整EBITA為虧損61.18億元；騰訊第三季度財報未單獨透露騰訊視頻的虧損額度，但表示《掃黑風暴》《你是我的榮耀》僅為騰訊視頻帶來了400萬的新增會員。

愛奇藝CEO龔宇曾表示，目前長視頻行業遇到的最大問題是內容供應出現嚴重短缺，原因包括疫情影響進度，傳統電視劇比例變少甚至幾乎只有往年三分之一，新的網劇因為審核原因延遲上線、網劇質量打折扣等等；客觀原因則是短視頻對於用戶時長的爭奪。

今年8月，龔宇在中國電視藝術家協會組織召開的座談會上稱，愛奇藝聯合其他平台始終堅持與行業不正之風劃清界限，抵制不合理片酬、抵制行業不正之風，抵制偷稅漏稅，並取消了未來幾年的偶像選秀節目和任何場外投票的設計。