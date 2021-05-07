青春有你3｜粉絲為支持偶像大量牛奶倒溝渠　節目捱轟後責令暫停

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-07 17:30

近日，一段將大量牛奶倒入溝渠的視頻在網絡瘋傳，引發廣泛關注。因愛奇藝推出的選秀類綜藝節目《青春有你3》規定，若要為偶像們投票助力，需購買贊助商蒙牛公司的「真果粒」牛奶，並掃描樽蓋內的二維碼（QR code）。然而，粉絲們為了給偶像投票，便將大量牛奶倒掉，僅保留可用於投票的樽蓋。 值得關注的是，影片流傳當日《反食品浪費法》正式實施。對此，官媒《新華社》發文批評指，「別把年輕人帶溝裏」；北京市廣電局亦責令愛奇藝暫停《青春有你3》節目錄製、並認真核查整改。

《青春有你3》是愛奇藝推出的一檔選秀類綜藝節目，於2021年2月17日播出，共有119名男性練習生參加。節目原擬於5月8日進行總決賽直播並提前開啟助力投票通道，投票方式為購買節目贊助商蒙牛公司的「真果粒」樽裝牛奶，並掃描樽蓋內的二維碼。

有粉絲為支持自家偶像，大量購買「真果粒」樽裝牛奶。由於投票只需要樽蓋、不需要牛奶，粉絲遂僱傭大量工人，將樽裝牛奶拆開後保留樽蓋。網傳影片顯示，有數十人坐在溝渠旁拆開樽裝牛奶的包裝，然後就將「無用」的牛奶傾倒入溝渠中，一片狼藉。

片段流傳後受到廣泛關注，周二（4日），北京市廣播電視局宣布，責令愛奇藝暫停《青春有你》第三季後續節目錄製。北京市廣播電視局將持續加強監管力度，壓實平台主體責任，嚴把節目導向關、內容關，積極營造清朗健康的網絡視聽空間。

官媒《新華社》亦發表評論，並將矛頭直指選秀偶像，「在全網批評這一涉嫌違法的浪費行為的時候，作為『倒奶』背後的既得利益者，選秀偶像們卻在爭議中保持沉默，實為不該。『偶像』們的失聲無疑是對社會責任的逃避，更是對『偶像』二字的褻瀆。說一套、做一套，這不僅是違背了作為『偶像』的初心，更會帶歪年輕粉絲群體的三觀。」

對此，愛奇藝與蒙牛公司分別致歉。愛奇藝回應稱，對於「倒奶影片」所造成的影響表達歉意，同時重申堅決反對一切形式的食品浪費，將誠懇接受，堅決服從監管，並即刻起關閉《青春有你3》所有助力通道。

蒙牛公司則稱，作為《青春有你3》的贊助商，完全支持並積極配合愛奇藝及節目組的整改措施。蒙牛亦表示堅決反對一切形式的食品浪費，並對於由此產生的不良社會影響道歉。

值得一提是，內地已於4月29日正式實施《反食品浪費法》，有內地律師認為，倒奶已經涉嫌違法，不單單是粉絲，生產商和平台方也應當承擔一定責任。

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（新浪財經/新華社/澎湃新聞）