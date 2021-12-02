內蒙古疫情｜哈爾濱現關聯病例籲主動檢測求診　陽性者獎勵1萬元

內蒙古呼倫貝爾滿洲里市出現本土新冠疫情反彈，截至12月2日已累計新增185宗個案。

黑龍江哈爾濱周四（2日）發布公告，指該市在當天發現1宗本土確診病例及2宗初篩陽性感染者，均為內滿州裡病例在哈爾濱的密切接觸者。

公告提出多項措施防疫，其中一項包括對主動進行核酸檢測以及自覺身體不適，主動前往醫療機構就診並說明情況，核酸檢測結果為陽性的人員，經核實後可獲得獎金1萬元（人民幣．下同）。



公告指出，該些措施是為切實加強疫情防控工作，快速有效阻斷疫情傳播渠道，堅決防止疫情輸入、輸出和擴散。首先是市民堅持非必要不離開哈爾濱、不出黑龍江省、不出中國國境，亦不前往涉疫地區。所有進出哈爾濱及其各縣市人員，須持48小時內核酸檢測陰性證明，並要憑健康碼綠碼通行。

公告亦要求影院、網吧、各類線下教育培訓機構等空間相對密閉的場所暫停營業，各宗教場所亦要暫停對外開放，暫佛集體宗教活動。

此外，公告的第九項提出，市民要密切關注陽性感染者相關資籸，如與其活動軌跡有交集，應當主動報備，配合落實防疫措施。如出現發熱等症狀，請勿自行服藥，需佩戴口罩盡快到就近的醫療機構發熱門診排查和就診。公告表明，對主動進行核酸檢測以及自覺身體不適，主動前往醫療機構就診並說明情況，核酸檢測結果為陽性的人員，經核實後可獲得獎金1萬元（人民幣．下同）。