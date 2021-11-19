呼和浩特發現4個快遞呈陽性　此前內蒙古寄香港包裹包裝樣本中招

內蒙古呼和浩特周五（19日）舉行新聞發布會，會上提到截至目前，呼和浩特市已發現4個快遞內件物品及物品包裝新冠病毒核酸檢測陽性。



不過，呼和浩特市疾控中心研判風險較低，從全國、全區及呼和浩特市反饋情況看，未發現快遞從業人員和收件人感染新冠肺炎，也未發現快件外包裝核酸檢測陽性。目前涉及相關人員核酸檢測均為陰性，亦已對相關場所、環境均進行消毒消殺。

會上指，針對近期疑似涉疫郵件快件相關排查處置工作形勢，呼和浩特市緊急成立涉疫快遞處置工作專班和加強郵政快遞監測管理工作指導專班，按照「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略要求，堅持依法依規分區分級科學精准防控，對境外和國內中高風險地區郵件快件實行提級管控。其中包括督導寄遞企業強化消毒消殺、加強進口國際郵件快件疫情防控、加強對冷鏈寄遞業務的嚴格管控、推動從業人員核酸檢測和疫苗接種。

值得一提是，香港衞生防護中心日前表示，收到廣東省衛健委通報，內蒙古在恆常檢測中，發現一份由內蒙古寄往香港的包裹包裝樣本，對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已寄抵香港。該包裹11月7日由內蒙古寄出，11月13日送抵香港收件人地址，該收件人簽收後隨即棄置外包裝，並已清洗包裹內的衣服。