曾為流亡富商郭文貴資產　北京盤古大觀「龍首」遭拆最新造型曝光

位於北京市朝陽區北辰橋的「盤古大觀」，多次入選中國最醜十大建築，並因其獨特的「龍首」造型和「最牛違章建築」的歷史而聞名。自9月起，這個曾是流亡美國的內地富商郭文貴所掌控的資產、原本突出的「龍首」部分正式啟動拆除，近日，網民曝光改造進度，據最新照片顯示，「龍首」部份經已不復存在。



數月前，外界便發現「龍首」外豎立腳手架，9月，其正式啟動改造，新造型會成什麼樣子也頗受輿論關注。據網民曝光的最新照片顯示，新的造型呈方形，「龍首」被包裹其中，甚至有人戲言「龍頭給鏟成小平頭了」。

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2008年投入使用的盤古大觀由北京盤古氏投資有限公司投資，郭文貴曾是該公司的實際控制人。其緊臨鳥巢、水立方西側，整體項目由寫字樓、國際公寓、七星酒店和商業龍廊組成，總建築面積42萬平方米。其外形猶如一條奔騰的龍，而「龍首」就屬於191.65米高的寫字樓「盤古大觀5號樓」。

盤古大觀出自曾設計台北101大樓的知名華人建築師李祖原之手，並曾作為知名地標出現在荷里活電影《變形金剛 4》中，然而該作品同時也為爭議之作，不少民眾認為「龍首」在北京中軸線上空騰空而起顯得特別突兀。2011年1月，盤古大觀入選暢言網在北京舉辦「中國十大醜陋建築」評選，此後但凡有類似評比，盤古大觀幾乎不會缺席。

2010年，由於擅自在樓頂加建大量違章建築，盤古大觀被北京市規劃委員會發佈公告點名。這些違法建築面積超過1.1萬平方米，包括在公寓、酒店、商業3座樓頂部加建2層坡屋頂複合式四合院建築，多達12組，因此坊間素有以「京城最牛違章建築」稱之。最後這些違章建築按照每平米3000元（人民幣．下同）的處罰金換來只租不賣的合規身份，租金收入每月可達百萬。

2019年8月，盤古大觀的「龍首」經司法拍賣易主。（阿里拍賣）

近年，盤古大觀經歷過多次拍賣，當中備受矚目的是在2019年8月，盤古大觀的「龍首」，亦即5號樓經司法拍賣易主，由國企北京金隅集團以約51.87億元接手。