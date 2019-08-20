郭文貴資產「盤古大觀5號樓」被拍賣　國企子公司51.87億奪得

流亡美國的中國商人郭文貴在北京的資產「盤古大觀5號樓」，周一（19日）被北京市第三中級人民法院在網上進行司法拍賣。最終在兩次投標後，以接近底價的51.87億元（人民幣，下同）由國企「北京金隅集團」全資控股的「北京鈺珵置業有限公司」奪得，數額較估價74億元低逾22億。

流亡美國的中國商人郭文貴。（路透社）

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本次拍賣的平台是「阿里拍賣－司法」網站，資料顯示，拍賣由北京市第三中級人民法院進行，時間從8月19日上午10時至8月20日上午10時止，起拍價51.82億元，每次叫價500萬元，參考總價則為74億。

整個拍賣過程並不活躍，僅有兩次叫價，卻吸引超過15萬人次圍觀。最終，北京鈺珵置業有限公司以接近底價的51.87億勝出拍賣，成交價較估價低逾22億。

整場拍賣僅有兩次叫價。（阿里拍賣）

俗稱「龍首」 面積達150萬平方尺

「盤古大觀項目」由盤古氏投資有限公司開發，2013年建成，而該公司的實際控制人是流亡至美國的郭文貴。整個項目合共5座樓，外形猶如一條巨龍，1號樓是「龍尾」、2至4號樓是「龍身」，而5號樓則是「龍首」，用途分別為酒店、豪華公寓和寫字樓。該建築離北京奧運主場館鳥巢僅數百米，是北京著名地標之一。

而這次被拍賣的5號樓屬於全棟樓拍賣，從負5層至正39層，面積達139356.25平方米（約150萬平方尺）。2015年，上海銀行北京分行以債務為由，申請依法查封、扣押、凍結、拍賣、變賣盤古大觀5號樓。

資料顯示，這次成功奪標的北京鈺珵置業有限公司成立於2019年8月8日，由國企「北京金隅投資物業管理集團有限公司」100%控股，法定代表人為王子銘，經營範圍為房地產開發、物業管理等。