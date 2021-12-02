香港健康碼｜免檢疫通關靠「綠碼」　一文睇清粵港澳健康碼細節

港府今日（2日）公布「香港健康碼」詳情，讓市民申請及熟習其功能，待正式通關時可以暢順運作。

政府指出，要申請免檢疫通關，市民就要通過港康碼申請轉到「粵康碼」或「澳康碼」。不過，港康碼如何轉換為「粵康碼」的過程，以及粵港澳三地通關的時間則未有公布。



內地健康碼是什麼？

健康碼是用戶透過網絡申報自己的健康狀況，經各地政府後台審核後，用戶可得到個人二維碼，作為疫情期間的數字化健康證明，憑碼通行公共交通工具、社區、辦公場所、商場超市、機場車站等場所。

健康碼可透過支付寶、微信等不同的途徑申報，以支付寶為例，用戶在支付寶首頁搜索框中輸入健康碼，然後在搜索結果中點擊進入，選擇所在地區的健康碼填報即可。值得一提的是，全國目前基本實現健康碼「一碼通行」。

內地不少地方進入前必須出示健康碼。（視覺中國）

港康碼如何操作？

「香港健康碼」將於12月10日上午9時起供市民申請，用戶需要實名登記，提供居住地址，透過安心出行上載出行紀錄，作為判定用戶健康碼的顏色。

據介紹，首次申請「港康碼」時，用戶需要輸入個人資料、身份證明文件以及提供開通戶口的個人識別碼。同時，用戶要輸入手機號碼，其後每次登入都需要以手機電話短訊作核實。

由於用戶需要透過「安心出行」上傳21日的出行紀錄，政府將同步更新安心出行3.0版本，屆時安心出行將會增加「香港健康碼」的按鈕以便互通及登入。

若市民申請「港康碼」，就需要透過「安心出行」上傳21日內的出行紀錄。（資料圖片）

內地健康碼VS港康碼

港康碼與內地健康碼、澳康碼一樣分為3種顏色，分別是紅、黃及綠。

以港康碼為例，「紅色」代表確診者、疑似確診者、密切接觸者、接受強制檢疫人士等等；「黃色」代表過去14天曾居於有風險地區，或者抵港未滿21天的豁免人士，「綠色」則是健康人士，但綠色健康碼只限當天有效，用戶可以用作申請轉換至「粵康碼」或者「澳康碼」。