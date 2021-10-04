內地通關｜鍾南山預計2021年底可完全開放　但要符合這兩大條件

中國工程院院士、知名呼吸病學專家鍾南山受訪指出，他估計，大陸到今年年底，當至少八成甚至八成半以上的民眾完成接種疫苗，這是大陸可完全開放的一個標準。



鍾南山接受《南方人物周刊》專訪時，解答「中國大陸何時可以完全開放」，提出中國大陸內外兩個防疫前提。鍾南山說，第一個條件是大陸絕大多數人打了疫苗—起碼百分之八十甚至百分之八十五以上。「接種疫苗後，對疾病的預防特別是預防病情加重的能力變強，也就是說，我們多數人就無感或者只是很輕的感覺，這是一個標準。」

第二個是，各國、特別是大國的傳染情況都比較低，接種疫苗的比率比較高，死亡率也降下來，才可以完全開放。鍾南山估計，中國大陸到2021年底（疫苗接種率）就在百分之八十以上了。但他也指，一般來說，不管國內國外，接種疫苗半年以後，預防效率會明顯下降，現時需研究加強疫苗的能力。

據國家衛健委官網，截至十月二日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗逾22.1億劑次。截至九月廿八日，大陸完成全程接種人數達10.47億人。當前大陸疫情總體趨緩，十一假期出現報復性旅遊。昨天，新疆伊犂州霍爾果斯市則傳出在三天一次常規核酸檢測中，發現二人核酸檢測成陽性，被診斷為新冠肺炎無症狀感染者。為遏制疫情，新疆區委書記陳全國要求採取措施切斷傳播鏈。昨晚傳出，伊犂州首府伊寧市已採取臨時封控措施。

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