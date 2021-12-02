內地組合「羽·泉」主唱胡海泉旗下公司　突遭強制執行逾2115萬

據中國執行信息公開網顯示，近日，北京海納百泉投資基金管理有限公司新增一則被執行人信息，執行標的2115萬餘元（人民幣．下同）。股東信息顯示，內地二人男聲組合「羽·泉」的主唱及鍵盤手胡海泉，為該公司最大股東及疑似實際控制人。



是次執行標的為2115.2058萬元，執行法院為北京金融法院，但具體執行事由不詳。公開資料顯示，北京海納百泉投資基金管理有限公司於2015年6月成立，註冊資本1000萬人民幣，法定代表人為尹承雙，經營範圍為非證券業務的投資管理、諮詢；資產管理；投資諮詢；企業管理諮詢。

天眼查顯示，該公司目前有12次對外投資，其中逾90%為租賃和商務服務業，累計投資總額逾2800萬；另有7次歷史對外投資，涉及家用電器、車載智能硬件、電商網站、醫療器械、人工智能等領域，累計投資金額逾4900萬元。

股權信息顯示，胡海泉持股比例達四成，是該公司最大股東和疑似實際控制人。現年46歲的胡海泉生於遼寧瀋陽市瀋河區，1998年於內地娛樂圈出道，和陳羽凡組成男聲音樂組合「羽·泉」，並任主唱及鍵盤手。

天眼查顯示，胡海泉曾於58家企業任職，在46家企業擔任股東，並擁有77家企業的實際控制權。2013年，他成立了海泉基金，並在旗下成立共四家專項基金機構。另外，他還通過北京就是巨匠投資管理有限公司，間接持股網紅主播、「口紅一哥」李佳琦所屬的美腕（上海）網絡科技有限公司。