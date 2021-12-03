工信部：2025年綠色低碳轉型顯著成效　嚴控尿素等行業新增產能

工業和信息化部近日印發《「十四五」工業綠色發展規劃》，其中提出要嚴控尿素、磷銨、電石、燒堿、黃磷等行業新增產能，依法依規推動落後產能退出。



《規劃》提出的主要目標是到2025年，中國的工業產業結構、生產方式綠色低碳轉型取得顯著成效，綠色低碳技術裝備廣泛應用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為2030年工業領域碳達峰奠定堅實基礎。

「主要任務」方面，其中在「推進產業結構高端化轉型」，《規劃》提出要加快推進產業結構調整，堅決遏制「兩高」項目盲目發展，依法依規推動落後產能退出，發展戰略性新興產業、高技術產業，持續優化重點區域、流域產業布局，全面推進產業綠色低碳轉型。

《規劃》並點名提及要嚴格執行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業產能置換政策，嚴控尿素、磷銨、電石、燒堿、黃磷等行業新增產能，新建項目應實施產能等量或減量置換。強化環保、能耗、水耗等要素約束，依法依規推動落後產能退出。

據此前消息，中國近月加強化肥出口監管，對涉及出口化肥設立新條件，必須取得國家出入境檢驗檢疫局出具的檢驗檢疫報告才可以通關。由於中國是全球尿素產品的主要供應國，一時之間搶高全球尿素格價。其中韓國是「重災區」，車用尿素嚴重短缺，因該國三分之二的尿素貨源來自中國。車用尿素是柴油車，特別是大型客貨車淨化廢氣的重要物質，如不使用尿素將無法開車，勢必衝擊物流供應。