印度神童又中！中國限制尿素出口　全球供應鏈現威脅隨時大停擺

【尿素用途／尿素災難／尿素是什麼／印度神童預言2021】印度神童阿南德上月曾預言，今年大約12月第2周世界會有很大波動，將會同時湧現能源危機、電力短缺、供應鏈中斷等危機，情況更會在12月10日後加劇。言猶在耳，全球近月有新危機在醞釀，就是中國對尿素實施出口限制，對韓國造成重大影響，繼而搶高全球尿素格價，並引伸出「尿素短缺」危機。有專家警告，尿素價格急升，全球整個經濟體系都會受到影響，後果不容忽視，有網民看到「尿素之亂」殺到，直言：「印度神童預言又中！」



車用尿素是大型客貨車淨化廢氣的重要物質，如不使用尿素無法開車，由於韓國尿素短缺，早前益山市民眾排長龍購買尿素。（Reuters）

尿素是什麼？

「尿素」用途廣泛，除了用作製造農用肥料、工業原材料，車用尿素亦是柴油車，特別是大型客貨車淨化廢氣的重要物質，如不使用尿素無法開車，故尿素短缺會影響物流鏈。

車用尿素亦是柴油車，特別是大型客貨車淨化廢氣的重要物質。（資料圖片）

尿素短缺成因及影響 隨時累全球供應鏈中斷

由於限電及煤炭價格上漲影響生產，中國內地上月宣布限制尿素出口，導致周邊依賴中國出口尿素的國家及地區首當其衝。例如韓國多達97%尿素來自中國，中國限尿素令出台後，韓國尿素嚴重短缺，一旦儲備用盡，200萬輛柴油車，包括物流車、清潔車、公共交通工具等隨時大停擺，農業、工業、物流、出口入口等都可能受影響，環環相扣波及全球。

韓國多達97%尿素來自中國，中國限尿素令出台後，韓國尿素嚴重短缺。（資料圖片）

另外，尿素供應短缺導致價格暴漲，以同樣九成車用尿素來自中國內地的香港作例，有業界指出尿素近月價格急升，每桶售價由今年初100元加到近月110至120元，更憂慮短期內會再加一成。而在美國，與去年相比，尿素價格上漲了71%，含氮量32%的尿素硝銨溶液（UAN32）價格亦上漲了78%。

韓國早前已從澳洲進口尿素溶液2.7萬升，以及從越南進口200噸車用尿素應急。不過專家警告，如果韓國的尿素儲備用完，整個經濟都會受到影響，而尿素短缺亦可能導致全球搶購，推高價格。若最終全球尿素供應不足，車輛等運輸工具無法行駛，貨運物流停運，將變成全球供應鏈中斷危機。

印隻神童又中？預言12月爆3大危機



雖然目前主要韓國及香港受影響最深，但已令尿素國際價格呈上升趨勢，若情況持續，隨時擴展至全球危機。而印度神童曾預言，大約12月第2個星期世界將會同時湧現能源、電力短缺、供應鏈中斷等危機，情況更會在12月10日後加劇，時間上與目前尿素供應緊張相近，網民認為印度神童的預言已經應驗。

即睇印度神童最新預言重點！12月10日爆呢啲危機，5大解決方法留神▼▼▼

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印度神童提5大解決方法

印度神童阿南德預言12月全球可能爆發危機後，同時提出5招解決方法，包括建立好自己的備用或替代能源；可以投資黃金和白銀，加密貨幣則只能長線投資；自己種食物、購買有機農地，亦不應擠在狹小空間裏；要順應自然，照顧好大自然提供給人類的東西；以及需要對神有信心。

阿南德呼籲要提高警惕，又預言情況直至2022年5月才好轉。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。