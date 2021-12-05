新華社：恒大屬個案風險　處置邁出關鍵一步　有利清查債務規模

12月3日，中國恒大集團披露了可能無法履行擔保責任的公告。廣東省政府當晚立即約談了恒大實控人許家印，又向恒大派出工作組。

新華社今日（5日）的報道引用分析人士認為，恒大問題屬個案風險，處置邁出關鍵一步。這有利於進一步全面清查恒大整體債務規模，有效化解風險；有利於降低上下游企業和相關房地產企業面臨的不確定性風險；有利於維護各方合法權益，維護社會穩定。



報道稱，綜合內地各相關部門回應看，恒大問題屬於個案風險，當前內地房地產行業總體保持健康發展，房地產企業在債券市場的融資渠道保持暢通有序。

報道引述中國人民銀行、證監會等部門的信息顯示，恒大經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發。大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。

銀保監會新聞發言人稱，恒大全部債務中金融債務佔比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小。因此，這不會對內地銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。

證監會有關負責人則指出，目前A股市場運行總體平穩，韌性較強、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在較低水平，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

中國人民銀行有關負責人表示，短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。