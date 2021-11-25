「中國ZARA」拉夏貝爾被申請破產　連年虧損退市邊緣「反覆橫跳」

始於上海的時裝品牌拉夏貝爾（La Chapelle）創辦已23年，素有「中國版ZARA」之稱，門店數量曾一度多達9448家。然而日前，該公司宣佈被債權人申請破產，不久即登上了社交媒體熱搜，令許多網民慨嘆。據《南方都市報》報道，拉夏貝爾在退市邊緣「反覆橫跳」，其無力償債的根源，主要是該公司巨額業績虧損，以及「賬面上無餘糧」。



拉夏貝爾於1998年由邢加興創立，其2014年在港股上市，2017年在A股上市，是首個「A+H」股服裝品牌，市值最高時達到120億（人民幣．下同），2017年還是內地營收最高的女裝上市企業。

不過周一（22日）晚間，該公司發布《關於被債權人申請破產清算的提示性公告》，稱已從烏魯木齊市新市區人民法院獲悉，該公司債權人嘉興誠欣製衣有限公司（下稱嘉興誠欣）、海寧紅樹林服飾有限公司（下稱紅樹林）、浙江中大新佳貿易有限公司（下稱中大新佳）遞交了《破產申請書》。

三者皆為拉夏貝爾的供貨商，之所以申請對其破產清算，原因是其未能按合約付款，存在合約違約，其中紅樹林和中大新佳分別被欠約722萬元和49.74萬元，嘉興誠欣則未披露金額。廣東華商律師事務所專職律師楊文許介紹指，是否會進入破產清算程序，還要看法院的裁定結果，拉夏貝爾方面則表示，公司目前線上線下業務經營穩定，未受到事件影響。

拉夏貝爾門店數量曾一度多達9448家。 （攜程網）

今年前三季度，拉夏貝爾營收為3.646億元，淨虧損額為2.886億元；截至今年9月30日，其流動負債34.69億元，當中一年內到期的短期借款達到11.61億元。然而，公司流動資產方面，賬面現金僅剩約1.753億元。報道指，其實拉夏貝爾的危機在早在2017年已現端倪，該年公司利潤同比下滑6.29%至4.99億，隨後兩年門店銳減至4878家。2019年，公司還從直營模式改變為聯營加盟模式。但種種方法依然未扭轉形勢，2018年至2020年間，拉夏貝爾分別淨虧損1.6億元、21.66億元和18.4億元。

此外，拉夏貝爾還在退市邊緣「反覆橫跳」，其自2020年5月起已披露至少6次實施退市風險警示的提示性公告，今次被破產清算亦再度提示可能存在退市風險。同時公司高層亦持續動盪，今年1月至6月已換了4任董事長。