Dior香奈兒等多個奢侈品牌退貨「中外有別」　微博網民聲言罷買

繼日前加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」）及奢侈品牌Louis Vuitton，先後被指在國外提供寬鬆的退貨政策，在中國卻拒絕退貨後，Dior、CHANEL（香奈兒）、Burberry等奢侈品品牌亦先後被指退貨政策「中外有別」。



事件引起微博網民關注，有人聲言罷買，但也有人檢討道：「是不是怕我們假貨做得太真了？」



近日，中國輿論掀起一場國外品牌退換貨政策「內外有別」的大討論。有消費者總結了包括Dior、CHANEL、Burberry等諸多奢侈品品牌在中國的退換貨政策，指這些品牌通過實體門市銷售的產品均不可退貨，但通過網上店購買則可自簽收之日起「七天內無理由退貨」。

Dior客服人員指，官網購買的手袋自簽收7日內可以要求退貨，或者在30日內換貨，專櫃則是離櫃不退，但可在購買30日內攜帶原始憑證進行等價或價格更高的換貨。

購買奢侈品在部分中國人看來是展現經濟實力的重要標誌。（VCG）

愛馬仕、寶格麗等品牌同樣如此。香奈兒因在中國大陸沒有實體銷售渠道，因此沒有「退貨」選項。Burberry網上店則提供長達30日的退貨時間。相對地，在英國，Dior可在60天內退換，香奈兒為30日的期限；在美國及荷蘭官網，Louis Vuitton的非特殊產品可在30日內退換。

對於退貨政策中外有別，不少中國網民表達不滿，有人指這些品牌「欺軟怕硬」，也有人號召拒買。但同樣有網民質疑，「是不是怕我們假貨做得太真了？」、「國貨牌子不也很多只換不退」、「在德國退貨也是要理由的，從來沒有『無理由』一說，還要簽字的！！！ ​」

網民咁話：

「線下買東西一般都不會退貨的」

「其實會不會是因為國內的造假太厲害了 櫃員分辨不出來所以才不讓退換貨……​」​

「其實雙標不雙標，對於我們這些普通老百姓，實是無所謂，動輒幾萬幾十萬的包包，離大眾太遠了​」

「我是不是該開心我買不起所以不會出現這樣的事」

