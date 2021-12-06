上海商界老闆建「紅樓」圈養數十性奴　內景曝光奢靡如高級會所

「小紅樓涉黑案」首腦趙富強，自2000年起靠着控制數十位女性從事皮肉生意，至去年9月被判死緩。涉案場所上是海楊涌區許昌路632號一幢略顯破舊的樓宇，被民間稱為上海小紅樓，是一個被人為打造的性賄賂基地，充斥着金錢、暴力、淫亂、脅迫與罪惡，是數十位女性的無間地獄，背後更有政府官員撐腰。



據《中國經營報》報道，小紅樓作為從事骯髒的性賄賂活動的場所，外部看起來是荒廢的建築物，內部卻其實華麗奢靡，有不少價格昂貴的裝飾。



上海人之所以將該樓稱為「紅樓」，是因為該樓的底樓外裝塗料，為紅色，日曬雨淋久了，該樓的紅色，已經顯得很淡。該樓的大門，現為黑色鋁合金框，內嵌深色玻璃，無法從外看清裏面的情況。該大門從內上鎖，無法打開。至2019年11月3日傍晚時，該大門及整幢建築，已被綠色建築安全網全面遮蓋。

該樓附近的居民稱，此樓在十幾年前，曾是賓館，後來裏面開了茶樓，他們曾到樓內到4樓、5樓打過麻將。再後來的最近幾年，就不對外開放了，轉為會所性質的場所。

此前，即使是在該樓附近住了幾十年的居民，都不知道上海紅樓內究竟發生了甚麼。一位居民稱，「他們最近差不多10年左右，從不對外營業，樓下一般設有2個保安守着，幫著安排車輛停放等，以前偶爾還在門口放一隻大狼狗。」

踏進正門，是一條大致7米的通道，通道寬約2.5米。通道的正對面，迎面裝有一個巨型魚缸，魚缸距地約80厘米，魚缸長約2.5米，高約2.5米，高度並未觸及天花板。扣除距地的空間後，魚缸的可透視觀賞高度，大致為長2.5米，高1.2米。現魚缸內已經無水、無魚。

一樓的右側，緊鄰樓體，樓體的右側，是財務部。門無法打開。財務部的斜對面，有一個小隔間，房門同樣無法打開。

該樓內關鍵房間及樓道門有一個特點，就是有帶密碼的非接觸門禁鎖。有了這些門禁鎖，要上樓、進入某一樓層或進入關鍵房間，沒有密碼或門禁卡，就無法進入。這一裝置，印證了附近居民所稱的「上樓，進各個區域都需要分別的門禁卡及密碼，這個區域的卡或者密碼，無法進入另一個區域」說法。

該樓的1樓、2樓、3樓，其實基本上都是庫房，內放各種餐飲業餐具、桌椅，2樓東側最大的房間，則放有十幾張單人床。一些殘留的床上用品顯示，這裏以前差不多是農民工或廚工的住宿處。

5樓才是客房所在樓層。不過這些客房，基本上跟邊遠省市的鄉鎮招待所的裝修標準或床鋪水平相當，其中一些房間，還是雙層松木床的4人間，單帶狹窄的衛生間。這一裝修水平，或許也是該店此前被命名為「旅店」的原因。每天50元至105元的房間價格，在上海灘這種寸土寸金的城市，比較少見。

但是，並不是5樓的房間都是低檔次裝修，按編號應該排列506的房間，室內就是豪華裝修，而且是2個房間，其中一個房間帶衛生間，另一個房間為客廳。

上海紅樓內的豪華裝修房間，都不編號。506套間的裝修風格為歐式，白門、白柱加鎏金裝飾，屋頂也是白底加鎏金鑲邊，櫃子、茶幾、凳子等家具也是歐式，能以鎏金裝飾的，基本都以鎏金裝飾為主。但床卻例外，為雕花配銀質樣裝飾，配以土金色軟包床頭的牆背板，在一片白色的素雅及鎏金裝飾的光彩照人映襯下，極顯貴氣。

上海紅樓6樓的戶型及結構圖。（微信公眾號@等深線）

從該樓的左側樓梯上到6樓，左側為電梯，右側為通道。通道的盡頭，牆上掛有一幅長4米、高2米的油畫裝噴繪，噴繪畫面是，一位身材極佳的古裝美女。

該巨幅美女噴繪所在的空間，是一個南北長約4米、東西寬約3米的接待廳。油畫的對面，是一個白色鞋櫃，鞋櫃之上，放有2個40厘米高的白色花瓶，花瓶之上雕花凸顯，輔以鎏金裝飾。

接待廳向北，是兩扇深色桃木門，上嵌鎏金。邁進桃木門，迎面而來的是幾乎漆黑的會客廳。會客廳長、寬各7米左右，正面鑲嵌牆上鑲嵌有一塊長約4米，高約3米的整塊大理石，石紋如畫。左右牆體，均以黑色大理石作外包圍，內嵌橫豎各6塊白色裝飾板，每塊裝飾板有鎏金細紋，裝飾板中央，為方形凹陷的長方形鎏金色塊。

會客廳靠南的左右兩邊，各列2根白色螺旋斜紋頂天木柱，上下墩通體鎏金裝飾；吊頂四周全鎏金壓條；天花板以銀灰色金屬質感的噴砂顆粒打底，配以精美的鎏金浮雕裝飾物，中吊銅制水晶吊燈。

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會客廳散亂地放著一個3人沙發和2個單人沙發，沙發為實木雕刻，木質不詳，式樣為中式，花式繁雜，配以皮質。

因該會客廳內電源已切斷，且東、西、北3個方向均無窗戶及光線透入，南側光線也無法直射，因此其奢華及流光溢彩，無法在拍攝畫面及現場體驗中得到體現。

但其他房間的奢靡裝潢，彌補了這個「暗黑會客廳」的不足。奢靡而貴氣的天花板及吊燈，沖淡了這種氛圍：天花板四周依舊是有浮雕的鎏金大包圍，裝點天花板與各立面牆或立櫃的連接之處。天花板呈蒼穹狀弧形，上鋪銀灰色金屬質地的墊底，上鑲圓形或弧形的鎏金裝飾物，再配黃銅件水晶吊燈，光線稍亮，就滿屋金碧輝煌。