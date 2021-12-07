曾被指濫權引進虛擬貨幣「挖礦」活動　江西政協原副主席肖毅被捕

因涉嫌受賄罪、濫用職權罪，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅已被最高人民檢察院逮捕。



據最高人民檢察院12月7日消息，肖毅涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對肖毅作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

肖毅是中共十九大後江西省被查的「第三虎」。（撫州新聞聯播截圖）

資料顯示，肖毅出生於1962年5月，江西贛州人，一直在本省工作，曾任上猶縣副縣長、縣委常委、縣委副書記、政法委書記，瑞金市市長、市委書記，贛州市副市長、市委常委，江西省駐京辦副主任、主任，江西省政府副秘書長等職。

2015年4月，肖毅任撫州市委書記，2018年1月當選江西省政協副主席，繼續兼任撫州市委書記，直到2021年3月卸任該職務。

2021年5月10日，中央紀委國家監委宣布肖毅被查。同年11月，肖毅被雙開。

通報顯示，肖毅違背新發展理念，濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動。

除此之外，肖毅還縱容、默許特定關係人利用其職務影響謀取私利，違規從事營利活動，搞權色、錢色交易。不重視家風建設，寡廉鮮恥、道德敗壞。

據悉，肖毅是中共十九大後江西省被查的「第三虎」。在他之前，江西省原副省長李貽煌，江西省人大常委會原黨組成員、副主任史文清先後被查。