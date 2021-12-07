曾被指濫權引進虛擬貨幣「挖礦」活動　江西政協原副主席肖毅被捕

撰文：蘇子牧
出版：更新：

因涉嫌受賄罪、濫用職權罪，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅已被最高人民檢察院逮捕。

據最高人民檢察院12月7日消息，肖毅涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對肖毅作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

肖毅是中共十九大後江西省被查的「第三虎」。（撫州新聞聯播截圖）

資料顯示，肖毅出生於1962年5月，江西贛州人，一直在本省工作，曾任上猶縣副縣長、縣委常委、縣委副書記、政法委書記，瑞金市市長、市委書記，贛州市副市長、市委常委，江西省駐京辦副主任、主任，江西省政府副秘書長等職。

2015年4月，肖毅任撫州市委書記，2018年1月當選江西省政協副主席，繼續兼任撫州市委書記，直到2021年3月卸任該職務。

2021年5月10日，中央紀委國家監委宣布肖毅被查。同年11月，肖毅被雙開。

通報顯示，肖毅違背新發展理念，濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動。

除此之外，肖毅還縱容、默許特定關係人利用其職務影響謀取私利，違規從事營利活動，搞權色、錢色交易。不重視家風建設，寡廉鮮恥、道德敗壞。

據悉，肖毅是中共十九大後江西省被查的「第三虎」。在他之前，江西省原副省長李貽煌，江西省人大常委會原黨組成員、副主任史文清先後被查。

涉嫌受賄及為親友非法牟利　兵工集團前董事長尹家緒被提起公訴江西人大常委會副主任龔建華主動投案　為十九大後江西「第四虎」湖南常德市委書記夫妻雙雙落馬後　妹妹相繼被查
反貪反腐