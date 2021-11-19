湖南常德市委書記夫妻雙雙落馬後　妹妹相繼被查

中共反腐力度持續加強，繼湖南常德市委書記夫妻近日雙雙落馬後，其妹妹又相繼被查，引發關注。



周五（19日），湖南省長沙市紀委監委發布消息，長沙市廣播電視台（集團）原人力資源部主任楊文利涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。據《北京日報》旗下公號「長安街知事」報道，50歲的楊文利已於今年3月退休，為周四（18日）官宣落馬的常德市委書記楊懿文的妹妹。而她的嫂子、長沙市公安局副局長李湘江同樣於周四被查。

湖南省紀委官網周四消息稱，常德市委書記楊懿文涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。長沙市公安局黨委副書記、副局長李湘江涉嫌嚴重違紀違法，經省紀委監委指定，目前正接受常德市紀委監委紀律審查和監察調查。

資料顯示，楊懿文，男，1966年7月出生，湖南汨羅人，長期在湖南長沙任職，2009年7月至2016年3月，任長沙經濟技術開發區黨工委書記、長沙縣委書記；2016年3月至2021年4月，歷任婁底市委副書記、代市長、市長；2021年4月至今任常德市委書記。

李湘江，女，1965年12月出生，湖南瀏陽人，長期在長沙電視台（長沙市廣播電視台）工作。2006年7月起相繼擔任長沙市公安局黨委委員、政治部主任，黨委委員、副局長，2020年6月獲任市公安局黨委副書記、副局長。