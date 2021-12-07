新西蘭不派部長級代表出席北京冬奧　華外交部：來不來沒人會在意

新西蘭副總理羅伯遜（Grant Robertson）12月7日表示，不會派部長級官員的外交代表出席2022年2月舉行的北京冬奧會。新西蘭稱其決定與美國的決定沒有關係，主要考慮到新冠肺炎疫情有關事宜。

中國外交部7日回應稱，「北京冬奧會的主角是各國運動員，而不是個別為了政治私利宣稱所謂抵制的政客，他們來或者不來，沒有人會在意」。



中國外交部發言人趙立堅表示，「北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，我們歡迎包括新西蘭在內的各國運動員來華參加北京冬奧會，希望各方踐行『更團結』的奧林匹克精神，停止將體育運動政治化。我們多次講北京冬奧會的主角是各國運動員，而不是個別為了政治私利宣稱所謂抵制的政客，他們來或者不來，沒有人會在意，對舉辦一屆簡約、安全、精彩的北京冬奧會也沒有任何影響。」

對於美國對北京冬奧會採取抵制，外界擔心這將影響國際社會對是否參加北京冬奧會的決定。對此，趙立堅表示，「美方將為其錯誤行徑付出代價，請大家拭目以待。」

值得關注的是，美國將舉辦2028年的洛杉磯奧運會，還在準備申辦2030年的鹽湖城冬奧會，中國是否對此也採取外交抵制受到關注。趙立堅表示，「美方錯誤行徑已經破壞了中美體育交流和奧運合作的基礎和氛圍，是搬起石頭砸自己的腳，美方應認清這一錯誤行徑的後果。」