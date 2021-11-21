北京冬奧｜運動員餐廳提供678道特色菜餚　為何僅設442個座位？

11月13日，「冬奧來了」特別節目《冬奧食堂》公布北京2022年冬奧會運動員菜單，一共有678道來自世界各地的特色菜餚。到底運動員菜單有何講究？為何餐廳在比賽期間只會提供442個座位呢？



北京冬奧村（冬殘奧村）場館運行團隊餐飲副主任紀曄介紹，菜單中其678道菜餚，是在北京冬奧組委、冬奧村餐飲服務商和營養師的指導下制定完成，並經國際奧委會審核同意。按照國際奧委會慣例，只要是單獨擺出來的就算一道菜，譬如不同的調料、水果、飲料都會單獨算作一道菜，目的是讓運動員有多種選擇。

另外，運動員餐廳每天提供的菜品要綠色、健康、營養均衡，所以設了世界餐台、亞洲餐台、中餐餐台、明檔、清真餐台、披薩與意大利面餐台、沙拉台和調味品台、鮮果台、麵包和甜品台等12種餐台。紀曄表示，冬奧會期間恰逢農曆新年，餐廳屆時會提供北京烤鴨、餃子等獨具中國和北京風味的美食，「希望外國運動員能在一起過個中國年」。

11月20日至21日，北京冬奧村（冬殘奧村）全要素運行測試舉行，不少菜餚首次亮相，例如中餐的宮保雞丁、回鍋肉、酸菜魚，世界餐台的票米濃湯、無骨烤雞腿，素食餐台的炒西蘭花、白菜豆泡，亞洲餐台的印度咖哩羊、蔬菜炒烏冬等等。紀曄解釋，比賽期間菜單每8天輪換一次，本次測試主要是選擇其中一天的菜單，並根據中國人口味適當調整，希望測試後根據反饋完善菜單。

除了完善菜單，餐廳亦需要做好疫情防控準備，包括在入口處設有兩塊屏幕，分別顯示疫情防控情況，例如就餐人員是否佩戴口罩、體溫是否正常，以及實時提示餐廳擁擠程度和各餐台標識。同時，餐廳內設有防疫用品台，備齊口罩、手套、酒精棉和免洗手消毒劑等消毒用品。工作人員每天消毒餐廳4次。

運動員餐廳共上下兩層，總面積達到2200平方米，但比賽期間僅提供442個座位。紀曄解釋，屆時有1670名冬奧運動員及隨隊官員入住村內，但有部分運動員會在場館內就餐，「我們按70%的測算，就餐人數不超過千人，每頓的餐位也會進行翻台。而且餐廳24小時營業，不會出現就餐擁擠的情況」。

在取餐處，運動員接過工作人員準備好的餐盤後可選擇菜品，由工作人員協助夾到餐盤中，工作人員和就餐人員在整個過程中無接觸、無交叉。此外，就餐時一張餐桌只會供兩名運動員以倒「E」形就座，兩人之間設立擋板，餐桌上有紙巾、酒精棉、透明袋、牙線等，提醒運動員餐前餐後自行消毒。