故宮前院長：40年由農業縣到大都市　深圳應是國家級歷史文化名城

據《澎湃新聞》報道，前任故宮博物院院長單霽翔，近日談及深圳這座城市時表示，40年崛起一個現代化城市，並且影響力不斷擴大、活力不斷凝聚，「這樣的城市應該是國家級的歷史文化名城」。



單霽翔2012年1月擔任故宮博物院院長，2019年4月正式退休。（百度百科）

公開資料顯示，深圳，又稱鵬城，是粵港澳大灣區的核心城市之一。1979年，中共中央和廣東省決定設立深圳市；1980年8月，全國人大常委會批準在深圳市設置經濟特區。40多年的時間，深圳由落後農業縣發展成現代化大都市，建成面積亦由3.8平方公里增加到1000余平方公里。

單霽翔亦曾多次提及深圳創建歷史文化名城的建議。今年5月，單霽翔同多名文物與建築專家參加了深圳改革開放建築遺產與文化城市建設研討會。會上專家們就提出，建議深圳以改革開放建築遺產為主要內容，創建歷史文化名城，並推動其整體納入國家申報世界文化遺產預備名錄。

深圳國貿商圈夜景。（視覺中國）

據《深圳特區報》7月報道，單霽翔在深圳出席活動時表示，「我一直有個疑問，深圳為什麽不是國家歷史文化名城？巴西的巴西利亞上世紀60年代建設，80年代就成為了『世界文化遺產』。」他指，深圳應當申報國家歷史文化名城，這一歷史不是看年份多久，而是看其影響和價值。

同年11月於廣東衛視播出的節目中，單霽翔再次提及深圳創建歷史文化名城，他表示，深圳不但體現了先行先試、改革創新，也體現了文化理想，「我認為深圳應該申報世界遺產，至少應該先進入中國申報世界遺產的預備名單，包括整個城市的精神應該受到保護。」