深圳樓市回暖？　內媒：有開發商補貼準業主買特斯拉或平治房車

近日網傳深圳樓市回暖，內媒則引述業內人士指，從交易量價看，市場還遠未達到回暖程度。

當地的開發商降價活動頻出，更有開發商推出買樓送平治（Benz）或特斯拉（Tesla）房車的「購車首付補貼」，以吸引買家入市。



近日網傳深圳樓市回暖，內媒則引述業內人士指，從交易量價看，市場還遠未達到回暖程度。（視覺中國）

《證券時報》16日報道指，近日位於福田區的「網紅盤」海德園發布開盤公告，項目已取得預售並公示。相隔不遠的南山深鐵懿府2期也在近日開盤，共推648套，市場信息顯示此次推出的全部房源售罄。

報道指，另外一些新樓盤項目卻遭到冷待。在福田新洲片區的一處新樓盤推出65套住宅，最終僅8人成功凍資入圍。此外，面對銷售壓力，一些開發商選擇推出不同程度的促銷活動，例如買樓送平治或特斯拉「購車首付補貼」等。在羅湖水貝片區，一處正在銷售的新盤推出買樓砸金蛋活動，禮品包括減免1年物業管理費、購物卡等。

深圳中原總經理鄭叔倫此前表示，新樓銷售不是很好，市場高位回落，但房企年底為了衝業績，預計推盤量會增多，而且房企現金流還是很緊張，根本的解決方法還是加快銷售，年底推盤會更加頻繁，推盤多也將推動成交上漲。報道指，近期深圳有32個住宅項目獲批預售。

在二手住宅方面，深圳市房地產中介協會公布的數據顯示，11月8日至11月14日，全市二手住宅（含自助）網簽量為568套，環比回落1.2%。深圳市房地產中介協會發展研究部主管華洪認為，11月二手房網簽量預計在2000到3000套左右，目前的交易情況談不上「回暖」，只能說回歸平穩。

內媒《時代周報》15日報道更稱，一名深圳資深房產經紀人指，進入11月，向來心態堅挺的深圳業主開始妥協，賣樓報價向參考價靠攏，掛牌價幅度較此前降價平均值超5%，千萬豪宅降價幅度低於50萬元（人民幣，下同）的無人問價。樂有家研究中心統計深圳75個片區掛牌均價，出現下跌的片區為63個，佔比高達84%。

在11月初，百花片區長城大廈掛牌23套學區房，單套總價在938萬-2653萬元，低於市場價100萬元。（樂有家）

報道又指，學區房是深圳二手樓市場的晴雨表。在11月初，百花片區長城大廈掛牌23套學區房，單套總價在938萬-2653萬元，低於市場價100萬元。近日，百花片區長城花園以1100萬元出售，該房源參考價為1240萬元，掛牌價低於參考價130萬元。

報道更指，近期深圳多個房產交流群出現業主降價拋售信息，以參考價賣樓漸成趨勢，例如一名科技園華潤城業主將房源掛牌1230萬元出售，該房源參考價為1300萬元。