神舟十二號｜航天員返回地球後首公開亮相　即將轉入正常訓練工作

周二（7日），神舟十二號乘組返回地球後，首次與媒體及公眾正式見面，並公布在軌拍攝的高清照片。



12月7日，北京航天城舉行神十二乘組見面會。這是神舟十二號乘組返回後，首次與媒體和公眾正式見面。見面會上，航天員大隊大隊長景海鵬介紹了乘組返回後恢復情況及後續打算。據他介紹，乘組飛行正常返回後恢復期主要分為隔離恢復階段、療養恢復階段、恢復觀察階段三個階段實施。

截至目前，乘組已完成第二階段工作。從整體來看，航天員情緒穩定、心理狀態良好，體重穩定在飛行前水平，肌肉力量、耐力和運動心肺功能儲備得到了進一步恢復，達到了預期效果。接下來，已全面轉入恢復觀察階段。待完成任務返回後恢復健康評估總結後，3名航天員將轉入正常訓練工作。

圖輯｜三名航天員在軌拍攝的高清照片（點擊放大）

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2021年6月17日，聶海勝、劉伯明、湯洪波駕乘神舟十二號載人飛船進入太空，完成與天和核心艙自主快速交會對接，並開展了一系列太空任務，在軌駐留3個月，於9月17日順利返回，這標誌着中國人首次進入自己的空間站。

據報道，聶海勝3次執行載人飛行任務，2次擔任指令長，成為首位在軌100天的中國航天員。劉伯明在2008年曾執行神舟七號載人飛行任務，今年6月再度飛天，並在此次任務中2次出艙活動。湯洪波在此次任務中參與2次艙外活動。