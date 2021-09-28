神舟十二號｜返回艙北京「開箱」　搭載物品都有什麼？

周一（27日），神舟十二號載人飛船返回艙在北京開艙，一批跟隨航天員到過太空的搭載物品揭開面紗。



據人民網報道，27日，開艙儀式在中國航天科技集團五院舉行，技術人員通過工作梯進入艙內，將一件件搭載物品取出。其中，返回艙內有中國與巴基斯坦旗幟、納米比亞國旗、特色作物種子等。

隨後，中國首名航天員、載人航天工程副總設計師楊利偉等人，分別向巴基斯坦駐華代表移交搭載的中巴旗幟和證書，向納米比亞駐華代表移交搭載的納米比亞國旗和證書，向「中國關心下一代工作委員會」移交青少年科普試驗物品，向雲南省、寧夏自治區等代表移交特色作物種子等。

網上有視頻顯示，近距離觀看返回艙呈灰黑色，「上面有高温灼燒後的痕跡，外層則是蜂窩狀結構」。

神舟十二號返回地球過程。（動畫演示/央視截圖）

據悉，9月17日13時34分，神舟十二號載人飛船返回艙在東風着陸場成功着陸，航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波安全順利出艙，身體狀態良好，空間站階段首次載人飛行任務取得圓滿成功。

據中國載人航天工程辦公室9月16日發布的消息，神舟十二號飛船與空間站分離前，航天員乘組在地面科技人員的配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。

神舟十二號載人飛船撤離後，與空間站組合體完成繞飛及徑向交會試驗，成功驗證了徑向交會技術，為神舟十三號飛船等後續載人飛行任務奠定了重要技術基礎。

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按照中國航天規劃，神舟十二號載人飛船任務結束後，神舟十三號載人飛船將在一個月內發射升空，將另外三名航天員送入空間站。據了解，若無意外，該飛船乘組成員將是翟志剛、王亞平和葉光富，有航天業內人士分析指，進入備份名單，說明這三名航天員已具備進入空間站的條件。

據悉，王亞平今年41歲，2010年5月正式成為中國第二批航天員。2013年6月11日，王亞平和航天員聶海勝、張曉光乘神舟十號進入太空，6月13日進入天宮一號實驗艙，6月26日返回地球。2013年7月，王亞平被授予「英雄航天員」榮譽稱號。