涉為黑惡勢力充當保護傘及權錢交易　山東前反貪局長李少華被雙開

撰文：南希
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12月7日，山東省紀委監委發布消息稱，曾任山東省檢察院副檢察長12年、反貪局局長5年的退休女廳官李少華被開除黨籍和公職。
今年67歲的李少華已退休3年多，今年6月被查。

據《南方都市報》報道，山東省紀委監委在通告稱，經查，李少華背棄初心使命，喪失理想信念，為黑惡勢力充當「保護傘」；大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、案件訴訟等方面為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物。

通告還說，李少華嚴重違反黨的群眾紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予李少華開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開簡歷顯示，今年67歲的李少華為江蘇邳州人，本科學歷。李少華曾長期在山東省檢察系統工作，曾任省檢察院刑事檢察處副處長、反貪污賄賂局副局長等職。1997年5月，李少華出任山東省檢察院黨組成員、反貪污賄賂局局長，2001年12月晉升省檢察院副檢察長。

值得注意的是，1997年5月至2002年4月，李少華任山東省檢察院反貪污賄賂局局長一職長達5年。反貪污賄賂局此前是檢察院的內設機構，其職權主要是辦理對國家機關工作人員的貪污、賄賂、挪用公款等職務犯罪進行立案偵查等工作。

2013年1月，58歲的李少華調任山東省人大常委會常委、法制委員會副主任委員，同年3月卸任副檢察長職務，她擔任山東省檢察院副檢察長長達12年之久。

2017年2月，李少華由山東省人大法制委員會副主任委員升為主任委員。2018年2月，李少華退休，直至3年多後被查。

任內曾辦理多宗貪腐大案

報道指出，李少華從事多年反貪工作，任內辦理了多宗貪腐大案。比如被判處死緩的山東省東營市原副市長陳興鑾受賄、貪污、挪用公款案。

李少華當時受訪說：「查辦陳興鑾案，顯示了黨和政府懲治腐敗的決心。不管什麼人，不管職務有多高，功勞有多大，只要觸犯了法律，就會受到查處，決不手軟。任何心存僥倖、鋌而走險、以身試法的腐敗分子，都必將受到法律的嚴懲和制裁。」

2014年底，山東省人大常委會首次對反貪污賄賂工作進行專題審議。時任山東省人大常委會委員、省人大法制委員會副主任委員李少華在面對反貪成績單時表示，山東省檢察機關做到有案必查、有腐必懲，「老虎」「蒼蠅」一起打，辦案數量遞增，辦案質量提升，辦案效果顯著。

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