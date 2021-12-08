信息真假難保障、盈利手法似傳銷　內地興「脫單盲盒」卻風險處處

內地近年來興起「脫單盲盒」，包括線下的「脫單小攤」、「脫單便利店」以及線上的脫單小程序、App等，五花八門，部分甚至標榜只需付費1元（人民幣．下同）就可以抽取一個聯繫方式，頗受年輕人歡迎。然而雖然風靡一時，可當中問題卻不少，除了信息的真實性外，還可能涉及色情或詐騙陷阱等，加上一些不良商家利用交友需求引流變現，令其存在洩露、售賣個人信息的風險。



脫單盲盒初時主要以擺攤形式出現。（知乎）

初初興起時，脫單盲盒主要以在商場、夜市、學校等場所擺攤的形式出現，玩法十分簡單，民眾花1元就可以在盒中拿走1人的聯繫方式，也可以把自身聯繫方式投入其中。

後來「脫單便利店」在各地陸續出現，民眾花幾元到幾十元不等可購買脫單盲盒，工作人員會按照生日、星座等進行分類排列。以天津和平區一家店為例，顧客入內需要支付49.9元，包括門票和一個瓶子的費用，之後可在瓶中投入自己的信息，並拿走並拆開一個裝有他人信息的瓶子，但不能帶離店。

據《法治日報》調查報道，其實不論線上線下，通過盲盒脫單的成功率並不高，甚至信息的真實性已出問題。一名盲盒交友攤販介紹道，不時會有人存了別人，或與自己實際情況不相符的信息，而這種情況很難核實。

安徽宿州的李琳（化名）就曾遇上這樣的騙局，她通過脫單小程序抽到一男士盲盒，對方在留言欄內註明自己是「陽光帥氣的25歲男生」，結果聯繫後，才驚知他原來是一名言語輕佻的40多歲中年漢，嚇得她趕緊刪除聯繫方式，同時質疑平台沒有加以審核。

報道指，其實不論線上線下，通過盲盒脫單的成功率並不高。圖為四川成都富力廣場一間脫單便利店。（紅星新聞）

記者實測發現，在7個脫單盲盒小程序、5個脫單盲盒App中，僅有1個平台的客服會在用戶存紙條時提醒禁止發布涉色情、暴力之類的信息，且配上人工審核，違者將被拉黑，還會退還費用予不幸抽中的用戶，可其餘11個平台均沒有相關提醒。

另一方面，單身男女的願望還會被商家利用以引流變現，如小程序「月老辦事處」稱，用戶在看完一段廣告後，可免費存取一張含有他人聯繫方式的紙條，可經搜索，這些用戶皆顯示不存在。

亦有商家通過「拉人頭」的方式牟利，廣告語不乏「賺錢很快」、「推廣即分傭」等，如一款脫單盲盒小程序的工作人員介紹道，民眾可以9.9元至39.9元不等開通「紅娘」，加盟後即可用自身二維碼進行擺攤，透過抽佣方式賺錢，當中有人一天發展幾十位「紅娘」下線，日賺200多元，也有人因到截止日期仍未發展一位下線而被踢出群。華東政法大學教授任超認為，這種模式極像傳銷，也類似於微商的分銷。

此外，一些App雖然名稱帶有「盲盒」，但登入後，系統會按照定位直接推送他人信息，且大多涉及借款、色情服務等違法內容。安徽省宿州市公安局埇橋分局桃溝派出所民警楊俊楠介紹，這些平台可能存在洩露個人信息的風險，也容易令消費者跌入「殺豬盤」、電信詐騙陷阱。