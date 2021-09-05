以「打開有驚喜」等為噱頭　內地興「文具盲盒」家長憂增攀比心理

9月是開學季，然而內地近期興起充滿噱頭的「文具盲盒」，價格一般較普通文具要貴。有家長憂慮，文具盲盒會刺激孩子過度消費，形成攀比心理。



文具盲盒以不確定性為賣點，部分印有「打開有驚喜」、「內含隱藏款」等。紅星新聞記者周四（2日）走訪四川成都多間文具店發現，一些店家會將盲盒擺放至店內顯眼位置。有店主介紹，普通中性筆一支約在3元、4元，而文具盲盒的中性筆卻在8元、10元，「盲盒中性筆款式更好看，樣式更多，還有動漫圖案，和普通中性筆還是有區別」。

這些盲盒有火影系列、柯南系列，甚至針對男女學生還有不同的系列，如女學生多買櫻花、玩偶系列等，其銷情十分不俗，甚至是一些店家最好賣的文具之一，有學生甚至為了買到喜歡的款，而一次性買好幾盒。

雖然頗受中小學生青睞，但不少家長卻表示憂慮。有家長認為，盲盒與普通文具沒什麼區別，且更浪費錢，容易導致過度消費，並強調文具最主要是要實用，花樣太多會影響孩子的注意力。另一名家長亦指出，盲盒容易加劇攀比心理，如買了第一套還想買第二套，或當別人抽到自己沒有的款式，就要去買很多盒，其對於小孩子來說太具誘惑性。

對此，有一線教師表示，要避免文具「玩具化」，建議學生不要捨本逐末，要更多去關注文具的實用性。成都市武侯區心傳青少年心理服務中心理事長、心理諮詢師于宓宓則指出，盲盒走紅背後的心理原因在於炫耀心理，又指需要關注中小學生出現上癮行為的傾向。