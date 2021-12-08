潮語YYDS、絕絕子未入選2021十大流行語榜單　主編：有損母語臉面

內地針對社會語文運用的期刊《咬文嚼字》，周三（8日）公布2021年度十大流行語。值得關注的是，與官方早前公布的「十大網絡用語」不同的是，「YYDS」（漢語拼音「永遠的神」縮寫）、「絕絕子」等詞語均未上榜。



《咬文嚼字》主編黃安靖表示，評選母語年度流行語，為什麽選由西文字母組成的「字母串」呢？（百度百科）

據了解，《咬文嚼字》是內地唯一一本以「糾錯」為特色的社會語文運用刊物。該刊物倡導語文規範，提倡用純正美麗的語言講述中國故事。

至於為何「YYDS」、「絕絕子」等詞語未有入選2021年度十大流行語，《咬文嚼字》主編黃安靖表示，今年的網絡語詞「YYDS」、「絕絕子」、「奪筍」（「多損」普通話諧音），「我們並不反對部分網友使用它們，但我們絕不讚成讓它們進入年度流行語榜單。」

黃安靖稱，一直不主張選不是純正的漢語符號的字母詞，「我們評選的是母語的年度流行語，為什麽要選由西文字母組成的『字母串』呢？」而至於「絕絕子」未有入選榜單的原因，黃安靖指，「絕絕子」在構成上「遊戲化」傾向明顯，與典型的漢語構詞規律有出入，因此沒有進入榜單。

延伸閱讀｜內地2021年十大潮語出爐 什麼是YYDS？躺平是為更好地出發？

YYDS即是「永遠的神」漢語拼音縮寫。東京奧運會期間，該網絡詞語被大量應用於讚揚運動員。（新華社）

黃安靖強調，《咬文嚼字》主張，評選流行語，要給母語增光添彩，而不能有損母語的臉面，「我們一直堅持，選擇優雅、美麗、純正的語言符號，選出符合漢語結構規律、符合漢語語法規範的語詞。」

入選《咬文嚼字》2021十大流行語的包括：

百年未有之大變局、小康、趕考、雙減、「碳達峰，碳中和」、野性消費、破防、雞娃、躺平和元宇宙。

