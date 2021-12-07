內地2021年十大潮語出爐　什麼是YYDS？躺平是為更好地出發？

在互聯網快速發展的背景下，大量網絡用語誕生並被廣泛使用，其中部分網絡用語已然融入人們的現實生活，成為大眾流行語的一部分。

據了解，基於對11億條視頻彈幕、35萬條網貼數據的綜合研究，國家語言資源監測與研究中心周一（6日）發布了「2021年度十大網絡用語」，躺平、元宇宙、雙減、YYDS等均榜上有名。

那麼，這十個誕生於2021年、在內地影響力極高的網絡用語，究竟是何寓意，背後又有怎樣的「典故」？《香港01》將以此文為您梳理。



電視劇《覺醒年代》作為慶祝建黨百年的獻禮劇，年初在內地播出。（電視劇照）

一、覺醒年代

2021年是中國共產黨成立100周年，眾多主旋律電影、電視劇的播映受到關注。電視劇《覺醒年代》作為慶祝建黨百年的獻禮劇，年初在內地播出。《覺醒年代》以1915年至1921年作為時間背景，展現了新文化運動、五四運動、中國共產黨建黨等重大歷史事件，講述了早期中國共產黨人探尋真理的歷程。

《覺醒年代》自開播以來就廣受好評，而「覺醒年代」四個字亦由劇名漸漸轉變成網絡用語，話題「覺醒年代YYDS」還曾在微博上收穫逾12億閱讀量。值得關注的是，《覺醒年代》自下半年起還陸續在香港各電視台播出，且均不設廣東話配音。

YYDS即是「永遠的神」漢語拼音縮寫。東京奧運會期間，該網絡詞語被大量應用於讚揚運動員。（新華社）

二、YYDS

YYDS即是「永遠的神」漢語拼音縮寫，因內地遊戲主播在直播過程中將自己敬佩的團隊稱為「永遠的神」，而得以廣泛傳播，現主要用於表達對某人的高度敬佩和崇拜。除此之外，YYDS還可以用來讚美國家、機構、組織、事件、事物等。

在2021年東京奧運會期間，YYDS隨著國家隊運動員的出色發揮而被大量應用於網絡，無論是射擊運動員楊倩奪得首金、跳水運動員全紅嬋決賽跳出三個滿分，還是短跑運動員蘇炳添刷新亞洲記錄，YYDS都展現出網民對運動員的敬佩。

雙減又稱教育雙減，指要有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔。（視覺中國）

三、雙減

雙減又稱教育雙減，指要有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔。目標是使學校教育教學質量和服務水平進一步提升，作業布置更加科學合理，學校課後服務基本滿足學生需要，學生學習更好回歸校園，校外培訓機構培訓行為全面規範。

2021年7月24日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。同年8月，國務院教育督導委員會辦公室印發專門通知，擬對各省雙減工作落實進度每半月通報一次。同年10月，雙減被列入「家庭教育促進法」，並將於2022年1月1日起施行。

甘肅張掖工作人員冒著大雪為市民做核酸檢測。不少網民指，這一幕令人破防。（人民視覺）

四、破防

破防原指在突破了對方的防禦，使對方失去防禦能力。現指因遇到一些事或看到一些信息後情感上受到很大沖擊，內心深處被觸動，心理防線被突破。在網絡環境中，破防大多指心理層面的受到沖擊感到「受傷」，並沒有真正的身體受傷的情況。如今，破防一詞逐漸成為年輕人用以表達激動心情的口頭禪。

元宇宙已成最火熱的未來科技概念，不同業者都在開展自己的元宇宙。（Microsoft圖片）

五、元宇宙

元宇宙（Metaverse）現指在XR（擴展現實）、數字孿生、區塊鏈和AI（人工智能）等技術推動下形成的虛實相融的互聯網應用和社會生活形態。它將虛擬世界與現實世界在經濟系統、社交系統、身份系統上密切融合，並且允許每個用戶進行內容生產和世界編輯。

該詞源於1992年的科幻小說《雪崩》，小說描繪了一個龐大的虛擬現實世界，人們在這個世界中用數字化身來控制，並相互競爭以提高自己的地位。而元宇宙現階段仍是一個不斷演變、不斷發展的概念。

絕絕子一詞源於內地網絡綜藝節目，多用於粉絲對偶像的讚美。（網絡圖片）

六、絕絕子

絕絕子一詞源於內地網絡綜藝節目，節目中一些粉絲用「絕絕子」為選手加油。該詞多用於讚美，表示「太絕了、太好了」；亦可以用來反諷，表示「太絕了、差級了」。

但絕絕子的爆紅亦曾引發過爭議，官媒《新華社》9月1日發表評論文章《不用「yyds」「絕絕子」就不會說話了？》指出，萬物皆可「絕絕子」，「文字失語」成為一個越來越需要重視的社會問題。

內地電視劇《我愛我家》劇照，演員葛優在劇中躺平的姿勢被製成大量表情包。（電視劇照）

七、躺平

躺平是指人在面對壓力時，無論其他人做出什麽反應，自己內心都毫無波瀾，不會有任何反應或反抗，主動放棄，代表了一種順從心理。另外在部分語境中意為「癱倒在地，不再雞血沸騰、渴求成功了。」

躺平看似是妥協、放棄，但其實是年輕人選擇最無所作為的方式反叛裹挾，或是一種解壓和調整方式，是改變不了環境便改變心態的自我解脫。年輕人選擇躺平，是在用自己的方式消解外在環境對個體的規訓。躺平亦可被看做是奮鬥征途中的小息，是為了積聚能量再出發，並不是當代人的日常生活狀態。

網絡短片中，兩名男子相互夾菜而同桌的另一名女子則顯得很孤單。於是有網民調侃指，「傷害性不高，侮辱性極強」。（網絡圖片）

八、傷害性不高，侮辱性極強

在一段網絡短片中，兩名男子相互夾菜，而同桌的另一名女子則顯得很孤單。於是有網民調侃指，「傷害性不高，侮辱性極強」。此後，「傷害性不高，侮辱性極強」被用於調侃某事雖然沒有實質性危害，但是卻令人很難堪。

導演李安「我看不懂，但我大受震撼」的表情包。（網絡圖片）

九、我看不懂，但我大受震撼

源自於導演李安在紀錄片《打擾伯格曼》（2013）中評價一部影視作品的話，「我連續看了兩次，看完動彈不得，仿佛被導演奪走了童貞。我看不懂，但我大受震撼」。現多用於形容對某件事情的不解、震驚。此後，李安的「我看不懂，但我大受震撼」還被製成了表情包，流傳網絡。

中國共產黨建黨百年慶典上，青年學生代表獻詞中的「請黨放心，強國有我」，成為十大網絡用語之一。（央視）

十、強國有我

源於2021年7月1日，中國共產黨建黨百年天安門廣場慶典上，中國共青團員和少先隊員代表集體致獻詞，「請黨放心，強國有我」，彰顯了新時代中國青年的志氣、骨氣、底氣。