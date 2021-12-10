廣州女童疑因酒店疏忽遇溺亡　父母未收道歉反被索償逾27萬醫藥費

廣東廣州張先生一家早前入住當地一家酒店，當中7歲的大女兒萌萌（化名）在酒店泳池遇溺，經4個月治療後仍身亡。

不過令痛失愛女的張先生始料未及的是，酒店方面非但沒有道歉，反而認為張先生作為父母讓孩子脫離監管20分鐘，應該承擔70%責任，並將他告上法庭，要求返還萌萌住院期間，酒店方墊付的部分醫藥費，涉及超過27萬元（人民幣．下同）。

同時就事件中的責任所屬，雙方亦各執一詞，張先生強調，事發時酒店根本沒有救生員。



今年8月3日，張先生攜妻子和兩個女兒入住位於廣州增城區的廣州白水寨嘉華溫泉酒店，並在當天下午到室內一個游泳池，打算好好放鬆一下，享受天倫之樂。不過由於發現沒有救生員，存在安全隱患，他遂帶孩子到室外水位較淺的「歡樂兒童池」。

不過才兩三分鐘時間，本來還在和其他孩子玩樂的萌萌就跑開了，張先生連忙去找，結果過了十幾分鐘後，發現女兒在水深1.6米的「觀瀑游泳池」遇溺，有兩名客人正在施救。

事發於廣州白水寨嘉華溫泉酒店。（極目新聞）

其中一名客人自稱醫生，指萌萌已經缺氧，要求使用氧氣瓶進行施救，不過張先生表示當時酒店沒有安全員，也拿不出氧氣設備，直到半個小時候後，萌萌才因救護車趕到而用上氧氣設備。

張先生還稱，30厘米深的「歡樂兒童池」與「觀瀑游泳池」相連，且中間沒有警示標誌及間隔物，水面上還有大型水上充氣玩具。

據南方醫科大學珠江醫院出具的診斷證明書顯示，萌萌因溺水致重症肺炎、大腦功能衰竭、多器官功能衰竭等多種重症。經過4個月的治療，她終在本月1日撒手人寰。可是上月15日，即萌萌尚在接受治療期間，酒店工作人員就通知張先生其已被起訴至廣州白雲區法院。

醫院出具的診斷證明書。（極目新聞）

起訴狀顯示，原告為酒店的經營方廣州市華源酒店有限公司，被告為張先生夫婦倆，酒店方要求判令被告向原告償還墊付醫療費用共273603.63元。

起訴狀又寫道，一位男性客人事發當日下午3時43分發現該女童存在異樣後立即上岸呼救，酒店工作人員第一時間將女童救起並通報相關負責人員，而一名自稱省女童醫院醫生的女性客人主動與酒店溫泉部救生主管實施緊急搶救措施。約下午4時05分，趕至的救護車將萌萌送院。

酒店方的起訴狀。（極目新聞）

據了解，萌萌的救治共花費近90萬元，其中加護病房（ICU）治療費約54萬元，而酒店方墊付了ICU費用中的39萬餘元。酒店方認為，張先生作為父母讓孩子脫離監管20分鐘，應該承擔70%的責任，而他們要求返還的27萬餘元，正是39萬餘元中的70%。

對於沒有收到一句道歉，自己反而被起訴，與家人還在悲痛中的張先生表示十分震驚，並強調女兒溺水時酒店沒有救生員，也沒有氧氣設備導致錯過黃金時間，而酒店方在10月25日就停止了墊付醫藥費。

白雲區人民法院周三進行庭前調解。（極目新聞）

各執一詞下，白雲區人民法院周三（8日）進行庭前調解，可張先生一家抵達指定地點後，酒店方卻沒有人現身，致調解未能進行。

據增城區市場監督管理局工作人員介紹，他們於10月就對雙方的消費糾紛進行調解，但雙方未能達成一致。增城區應急管理局工作人員則表示，事件還在調查中。