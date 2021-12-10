聯想控股發聲明稱國有資產未流失　歷次中央巡視均沒異議

聯想控股股份有限公司周五（10日）發布聲明，指經向中國科學院控股有限公司確認，2009年轉讓聯想控股股權，嚴格按照國有資產產權交易相關要求進行了審計、資產評估和備案，未造成國有資產流失。



聲明指，2004年8月，按照黨中央關於「大力發展國有資本、集體資本和非公有資本等參股的混合所有製經濟，實現投資主體多元化」的要求，為加快高技術產業規模化發展，中科院做出加快院所投資企業股權社會化改革的決定；2009年，按照企業國有資產交易相關規定，中國科學院控股有限公司通過北京產權交易所公開掛牌交易，轉讓了聯想控股29%股權。本次轉讓，嚴格按照國有資產產權交易相關要求進行了審計、資產評估和備案。

經專業機構認定，聯想控股歸屬於母公司所有者權益賬面值為77.2億元（人民幣．下同），評估值為92.6億元。本次交易聯想控股歸屬於母公司所有者權益溢價至95億元，對應的29%股權交易價格為27.55億元。聲明又稱，是次股權轉讓實現了國有資產的保值增值，歷次中央巡視和國家審計署審計均未對此提出過任何異議，最後提到就此問題的具體情況，可以聯繫國科控股。

司馬南近期對聯想及其創始人柳傳志進行嚴厲批判。（多維新聞）

據早前報道，在內地輿論場頗具爭議性的左派大V（KOL，意見領袖）司馬南，近期連續通過多期網絡影片，對聯想及其創始人柳傳志進行嚴厲批判，指責後者涉嫌國有資產流失、用户及網路訊息安全等問題。

其所列的「罪狀」，包括聯想在市場化股份制改革過程中的「國有資產流失」；聯想27位高管中的14人為外籍，因此或有用户及網路訊息安全隱患；高管分紅佔公司利潤三成之多；資不抵債，欠了經銷商1000多個億；研發佔比不到3%，卻妄想科創板上市；聯想產品國內賣價較國外更貴，也沒有什麼核心技術，只是組裝。外界對此意見異常分化，部分輿論則認為其是要挾網絡民意，在「政治正確」的掩護下興風作浪。