新冠肺炎｜內地昨增51宗本土病例　浙江佔35累計報告1563例確診

據國家衛健委通報，內地昨日（10日）新增87宗新冠肺炎確診病例，當中51宗為本土病例，以浙江佔最多。



新增病例含36宗境外輸入病例（廣西15宗，山東7宗，上海6宗，四川5宗，陝西2宗，雲南1宗），當中8宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣西4宗，四川4宗）；含51宗本土病例（浙江35宗，其中紹興市17宗、寧波市14宗、杭州市4宗；內蒙古15宗，均在呼倫貝爾市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州），當中20宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）。昨日無新增死亡病例、疑似病例。

志願者昨日在杭州一農貿市場門口對進入人員進行健康碼核驗及測溫。（新華社）

境外輸入現有確診病例有493宗（含3宗重症病例），現有1宗疑似病例。累計10431宗確診病例，累計9938宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有1272宗確診病例（含28宗重症病例），累計93696宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告99604宗確診病例，現有1宗疑似病例。累計追蹤到1355094名密切接觸者，尚有47250名密切接觸者在醫學觀察。

而在新增病例顯著增加的浙江，截至昨晚24時累計報告1563宗確診病例（282宗境外輸入病例）。

此外，各地報告新增30宗無症狀感染者，含16宗境外輸入，14宗本土（浙江13宗，其中紹興市7宗、寧波市5宗、杭州市1宗；江蘇1宗，在無錫市）；當日28宗轉為確診病例（8宗境外輸入）；當日21宗解除醫學觀察（18宗境外輸入）；尚有489宗無症狀感染者在醫學觀察（403宗境外輸入）。