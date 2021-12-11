新冠肺炎｜內地昨增51宗本土病例　浙江佔35累計報告1563例確診

據國家衛健委通報，內地昨日（10日）新增87宗新冠肺炎確診病例，當中51宗為本土病例，以浙江佔最多。
新增病例含36宗境外輸入病例（廣西15宗，山東7宗，上海6宗，四川5宗，陝西2宗，雲南1宗），當中8宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣西4宗，四川4宗）；含51宗本土病例（浙江35宗，其中紹興市17宗、寧波市14宗、杭州市4宗；內蒙古15宗，均在呼倫貝爾市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州），當中20宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）。昨日無新增死亡病例、疑似病例。
境外輸入現有確診病例有493宗（含3宗重症病例），現有1宗疑似病例。累計10431宗確診病例，累計9938宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有1272宗確診病例（含28宗重症病例），累計93696宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告99604宗確診病例，現有1宗疑似病例。累計追蹤到1355094名密切接觸者，尚有47250名密切接觸者在醫學觀察。
而在新增病例顯著增加的浙江，截至昨晚24時累計報告1563宗確診病例（282宗境外輸入病例）。
此外，各地報告新增30宗無症狀感染者，含16宗境外輸入，14宗本土（浙江13宗，其中紹興市7宗、寧波市5宗、杭州市1宗；江蘇1宗，在無錫市）；當日28宗轉為確診病例（8宗境外輸入）；當日21宗解除醫學觀察（18宗境外輸入）；尚有489宗無症狀感染者在醫學觀察（403宗境外輸入）。