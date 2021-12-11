相親因職業問題被拒？　如何改善內地男教師比例逐年遞減現象

內地中小學男教師比例正逐年下降，有調查顯示，收入低與發展空間不夠是其中兩大因素。甚至有男教師表示自己的職業在相親中也不佔優勢。

針對這一問題，有內地專家認為，男教師比例下降問題應得到重視，相關部門應提高教師職業聲望、增加薪酬待遇，以吸引更多男青年加入教師行業。



內地中小學男教師比例正逐年下降，有男教師表示自己的職業在相親中也不佔優勢。（視覺中國）

據教育部數據顯示，內地2020年小學、中學、高中的男教師比例分別為29.98%、42.20%及45.26%，較2007年各學段男教師比例下降10%以上。其中，小學男教師比例下降最大，降幅達到15.23%。有研究認為，男教師在中小學生性別角色認知、性格塑造乃至思維方式的養成方面具有不可替代的作用。因此，如何吸引更多男青年加入中小學教師行業受到關注。

但是，有部分男教師卻認為這份工作收入與發展空間不夠。湖北紅安縣的美術老師胡創稱，自己的工作雖然穩定，但收入卻除去花銷基本上存不下錢。他還表示，自己成為教師後，有很多朋友介紹相親對象給他，但對方聽到自己是小學老師時就不太願意見面了。

雖然如此，胡創在工作崗位中還是展現出了自己的能力，而他的能力還被校領導「盯上」，工作兩年就已經身兼數職，包括二年級班主任、數學教師、政教處副主任等，夜晚要忙到10點才能收工。

此外，由於對教師行業的印象，不少男師範學生還考慮籌劃教師之外的職業發展道路。亦有男教師在工作之餘會準備公務員考試等。

針對男教師比例逐年減少的現象，有內地專家認為，男女教師各有特點，不能互相取代。男教師在學生成長過程中的陪伴和教育，除了有利於學生養成陽剛的性格外，對學生創新能力、批判精神和理性思維的培養也會起到不可或缺的關鍵性作用。

該專家又建議，相關部門從職稱評定、教育評價獎勵等方面，出台更多的政策，提升教師隊伍的成就感，在全社會形成敬仰老師、崇文重教的氛圍，以吸引更多優秀的男青年選擇師範專業，加入教師隊伍。