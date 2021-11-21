大連疫情｜涉疫不當言論教師網傳照為盜用　受害人：莫名其妙孭鍋

內地疫情反彈，遼寧大連市28歲宋姓幼兒園老師日前在微博發文稱，「不希望大連疫情停止，希望能增加」，引發公憤，網上更流傳一張宋某的自拍照。

然而，相中人並非宋某，而是其前同事張紅麗。



11月17日，自稱是老師的微博用戶「默然之後驀然」發文稱，不希望大連疫情停止，希望愈多愈好。該言論引起公憤，有網民從其微博相冊中找到疑似本人的自拍照並轉發。

《中國青年報》報道，張紅麗曾當過幼兒教師，2018年因腰部疼痛離職，2019年結婚後一直當「全職媽媽」。11月17日，她從朋友處獲悉「大連幼師發布涉疫不當言論」的消息，配圖是她2018年去看演唱會時的自拍照。張紅麗在微博搜索，發現是微博用戶「默然之後驀然」在2019年5月6日發布了上述圖片，並配文稱「忽然想起去年這張照片」。

不久後，一位前同事也找到張紅麗，說照片「應該是被盜用了」。盜圖帳號的微博相冊還有2位其他老師的照片，她們都來自張紅麗原本就職的幼兒園。在大連市民所在的微信群中，上述幾人的照片不斷被轉發，而張紅麗的照片更登上網絡頭條。幼兒園的老師在聊天群組中討論盜圖者的身份，網傳信息並不足以讓大家「一眼看出來是誰幹的」，但她們猜測「應該是朋友圈裏的人」。

漸漸地，張紅麗意識到事情開始變得不可控，「不是我一個人能解決的了」，於是她立即到當地派出所報案，卻從警方口中得知涉案人為其前同事宋某。張紅麗透露，自己與宋某並無過多交集，兩人曾經在同一集團下的不同幼兒園工作。2017年，集團組織幾十名教師參加為期2天的學習培訓，她和宋某恰巧被分在同一組。為了方便討論，同組教師互相加了微信並建立聊天群。

培訓結束後，張紅麗和宋某就沒有來往，後來再培訓時亦沒有再被分到一組，在微信朋友圈也鮮有互動。張紅麗憶述，宋某在朋友圈發布的自拍照多是局部的姿態，「露一個眼睛或是半張臉，不像我發的這種全臉，特別清晰」。直至2018年，準備離職的張紅麗向已經離職的宋某諮詢辦理離職手續的相關信息，她記得當時對方的態度「挺好的」。

為了澄清，張紅麗的朋友「徹夜行動」，每當在網上見到她的照片就會聯繫博主解釋情況，希望對方刪除。有博主在確認實情後刪除相關內容，但更多的私信石沉大海，甚至幫她錄口供的警員也在自己的朋友圈中幫張紅麗澄清。有朋友建議，張紅麗應該露臉拍攝影片說明情況，但她「不想博眼球」。

張紅麗曾私信大連的抖音博主「大連洋柿子」，表示自己是被盜用照片的當事人。對方表示很同情，但建議她最好由官方發布通報澄清，由博主來發聲是「沒有人會相信」。然而，當張紅麗詢問民警能否為自己出一份公告，證明照片上的她並非網傳涉案嫌疑人宋某時，對方則表示需要一層層地上報審批，且侵犯肖像權屬於民事案件，無法直接通報。最終，張紅麗只能透過媒體發聲澄清。

張紅麗澄清後，許多網民對她表示同情和安慰，但同時仍然收到充滿猜測和質疑的私信、評論，甚至有人質疑她就是宋某本人。她表示，自己不太理解宋某為何要上傳同事的照片，若說是為自己博關注，同時發布多名教師照片，「明顯不是一個人」。她認為，宋某上傳照片並不是為了故意栽贓陷害，「我估計她自己也沒想到後果會這麼嚴重」。