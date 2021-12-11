科興成功分離Omicron變異株　正研判更換滅活疫苗毒株必要性

截至周五（10日）12時，新冠病毒變異株Omicron已至少蔓延至62個國家或地區，導致2382人確診。科興控股生物技術有限公司（以下簡稱科興）周六（11日）表示，已成功分離出Omicron變異株，正研判是否有更換滅活疫苗毒株的必要性。



據「一財網」報道，為應對Omicron變異株的沖擊，內地科研機構及相關企業正開展相關工作。科興11日發布通知指，科興在國家相關部委、香港相關部門以及合作夥伴的協助下，於12月5日獲得Omicron變異株感染者鼻咽拭子標本，並與中國醫學科學院醫學實驗動物研究所秦川教授團隊合作開展了病毒分離和全基因測序工作，目前已成功分離出Omicron變異株，並獲得測序結果。

科興指，科興引進港大分離的Omicron變異株樣本，並於12月9日下午運抵北京，轉入中國醫學科學院醫學實驗動物研究所P3實驗室開展研究。有科興工作人員表示，「需要先研究是否有更換滅活疫苗毒株的必要性，然後再決定是否更換。」

此外，有內地流行病學專家認為，中國應對變異毒株，除了動態清零政策，在疫苗防控措施上有兩手準備，一個是換毒株，一個是加強針。「換毒株還是在原有基礎上加強第三針，哪個效果更好，會選擇哪種方式？這種研判目前正在進行中。」