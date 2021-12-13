南京大屠殺84周年公祭日　孫春蘭出席公祭儀式：歷史不容竄改

今年是南京大屠殺84周年，12月13日上午在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式，南京市一共有17處的南京大屠殺死難同胞叢葬地和兩處紀念地，都有同步的祭悼活動。在10時01分至02分則響起防空警報，要求行駛中的車輛停駛、人員停下就地默哀。



國務院副總理孫春蘭出席公祭儀式，她致辭時提到，日軍製造南京大屠殺慘案，30萬同胞被殺，「是駭人聽聞的反人類罪行，鐵證如山不容竄改」。



南京大屠殺死難者國家公祭日今年是第八年舉辦，國務院副總理孫春蘭出席公祭儀式，她致辭時提到，1937年12月13日侵華日軍在南京侵入南京，製造慘絕人寰的南京大屠殺慘案，30萬同胞被殺，是駭人聽聞的反人類罪行，「鐵證如山不容竄改」。

她也提到，中方願意以史為鑑、構建未來的精神，推動構建適合新時代要求的中日關係，與世界上所有愛好和平的人一道，攜手建設持久和平、共同繁榮、開放包容的世界。

公祭儀式開始於早上８時，先由解放軍三軍儀仗隊3名儀仗兵，沿著石板路將五星旗護送到侵華日軍南京大屠殺死難同胞紀念館廣場中央，並將旗升起後又降下默哀。在在10時01分至02分南京市響起防空警報，要求行駛中的車輛停駛、人員停下就地默哀。

為牢記南京大屠殺的歷史，除國家舉辦公祭儀式外，12月12日晚間，南京東南大學師生點亮燭光，擺放成「1937」「12·13」「和平鴿」字樣和圖案，通過詩歌朗誦、獻花等形式緬懷遇難同胞，銘記歷史，祈願和平。12月13日，南京郵電大學則號召百所高校聯合公祭遇難同胞。

此外，京東、淘寶等線上購物平台也轉成黑白以悼念在南京大屠殺中的死難者。根據南京侵華日軍受害者援助協會資料，目前登記在冊的南京大屠殺倖存者僅剩61人。