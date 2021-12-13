南京大屠殺84周年　登記在冊倖存者僅剩61人盼年輕人勿忘慘痛歷史

1937年12月，日軍侵華發生南京大屠殺，至今已過84年。根據南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊的資料，今年有11位倖存者離世，在世的倖存者僅剩61人。許多倖存者接受媒體採訪除了表示要等待日本政府道歉外，更希望年輕人能記取歷史教訓。



今年是南京大屠殺84周年，為牢記南京大屠殺歷史，中共中央、國務院將於12月13日上午將在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式，一共有17處的侵華日軍南京大屠殺死難同胞叢葬地和兩地紀念地，都有同步的祭悼活動。

南京市政府表示，在10時01分至02分防空警報鳴響期間，南京市主城區範圍內行駛中的汽車，應停駛鳴笛致哀，火車和船同時鳴笛致哀，行人及公共場所的所有人員，則應就地默哀。

南京大屠殺倖存者的百人照片，如今許多親歷者都已經過世。（新浪微博）

據南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊的倖存者資料，目前僅剩61位南京大屠殺倖存者，有11位於今年過世。許多倖存者在接受媒體訪問時提到，希望這段歷史不要被遺忘。倖存者劉民生在當時年僅3歲，今年已高齡87歲的他提到「希望大家永遠不要忘記這段歷史，不要忘記30萬無緣無故冤死的人。」

倖存者陳德壽在5歲時遭遇南京大屠殺，一家8口最後只剩下他和爺爺活下。陳德壽的父親在幫忙救火時被日軍抓走，最終慘死。陳德壽的姑媽面對日軍侮辱寧死不從，被日軍連刺6刀。陳德壽提到，「希望年輕人能不忘過去，多為國家出力。」倖存者方素霞當時年僅三歲，她提到即使過了80幾年，自己至今仍會做惡夢。