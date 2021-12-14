美國前高官：中國研高超音速武器冀超越美軍　幾發就能擊沉航母

據官媒《環球時報》譯介，中美關係持續緊張下，有美國前高官稱，中國高超音速武器具有巨大的破壞性。



12月12日，美國《太空新聞》網站報道，美國國防部前負責研究與工程部的副部長格里芬（Michael Griffin）提到中國的高超音速武器，稱其是一種旨在超越美國軍方的「破壞性技術」。

格里芬在先進核武器聯盟威懾中心舉辦的一次線上活動上說，中國和俄羅斯可能部署的這些先進武器，具有巨大的破壞性，因為美國沒有手段預測它們將襲擊何處。

格里芬曾在特朗普（Donald Trump）政府期間擔任美國國防部副部長，領導五角大樓部署天基導彈防禦傳感器網絡，以探測和跟蹤高超音速導彈。

格里芬補充說，中俄的常規軍事力量不如美國先進，因此高超音速武器使他們處於優勢，「他們可以用合適的破壞性技術將我們拉到他們的水平，高超音速武器正是這種破壞性技術。」

格里芬說，美國現在必須迎頭趕上，需要增加對空間開發署和導彈防禦署的資金投入，這兩個機構正在開發探測和跟蹤高超音速導彈的傳感器衛星。

他說，一個裝備高超音速武器的敵對國家「距離目標只有20或25分鐘」。格里芬補充說，「從我們的角度來看，這是可怕的。他們發射的導彈可能花費數百萬美元，甚至數千萬美元，但是兩三枚導彈就能摧毀一艘航空母艦。」

格里芬說，在全球爭奪地緣政治優勢的競賽中，高超音速武器「不是通過提高自身的能力，而是通過消除我們的能力」來為贏得競爭鋪平道路。

此前，有媒體稱中國軍方進行了高超音速武器測試，中國外交部曾兩度回應，有關媒體報道的試驗是一次例行的航天器試驗。