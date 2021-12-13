特朗普：懷疑中國偷取美國高超音速導彈技術

據官媒《環球時報》譯介，英媒爆料中國軍方在今年夏天進行了兩次高超音速武器測試，中方予以否認，不過這仍然引發各國關注。美國前總統特朗普（Donald Trump）在最新採訪中稱中國的高超音速導彈計劃使用了「偷來的美國技術」。



英國《每日郵報》12月9日報道，特朗普8日在接受採訪時聲稱「中國的高超音速導彈計劃使用了偷來的美國技術」。

特朗普說：「你知道，在奧巴馬（Barack Obama）執政期間，有人向俄羅斯提供了美國在高超音速領域擁有的一切技術。」「我懷疑他們（中國）可能從俄羅斯那邊搞到的技術，也可能是從美國的某個間諜那裏得到的」。

中俄高超音速導彈已經服役，美方仍處於研發階段（請點擊圖集瀏覽）：

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不過英媒在報道中質疑，特朗普沒有提供相關指責的任何細節或證據，美國政府方面也沒有對此做出任何評論。

事實上，特朗普此前就曾發表過被美軍事專家直接否定的言論。此前2020年，他曾在公開集會上宣稱「我們有高超音速和水音速導彈。我們的導彈速度比世界上任何導彈都快7倍。」

隨後，美國科學家聯合會核武器專家漢斯·克里斯滕森（Hans M. Kristensen）表示，所謂的「水音速」導彈「只存在於特朗普的腦海中」。

中國在高超音速武器領域的研究引發各界尤其是美國方面的關注。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾在當時表示，華盛頓正密切關注中國先進武器系統的發展。美國總統拜登（Joe Biden）也在10月份表達對中國高超音速導彈的擔憂。