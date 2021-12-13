特朗普：懷疑中國偷取美國高超音速導彈技術

撰文：李亭
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據官媒《環球時報》譯介，英媒爆料中國軍方在今年夏天進行了兩次高超音速武器測試，中方予以否認，不過這仍然引發各國關注。美國前總統特朗普（Donald Trump）在最新採訪中稱中國的高超音速導彈計劃使用了「偷來的美國技術」。

英國《每日郵報》12月9日報道，特朗普8日在接受採訪時聲稱「中國的高超音速導彈計劃使用了偷來的美國技術」。

特朗普說：「你知道，在奧巴馬（Barack Obama）執政期間，有人向俄羅斯提供了美國在高超音速領域擁有的一切技術。」「我懷疑他們（中國）可能從俄羅斯那邊搞到的技術，也可能是從美國的某個間諜那裏得到的」。

中俄高超音速導彈已經服役，美方仍處於研發階段（請點擊圖集瀏覽）：

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不過英媒在報道中質疑，特朗普沒有提供相關指責的任何細節或證據，美國政府方面也沒有對此做出任何評論。

事實上，特朗普此前就曾發表過被美軍事專家直接否定的言論。此前2020年，他曾在公開集會上宣稱「我們有高超音速和水音速導彈。我們的導彈速度比世界上任何導彈都快7倍。」

隨後，美國科學家聯合會核武器專家漢斯·克里斯滕森（Hans M. Kristensen）表示，所謂的「水音速」導彈「只存在於特朗普的腦海中」。

中國在高超音速武器領域的研究引發各界尤其是美國方面的關注。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾在當時表示，華盛頓正密切關注中國先進武器系統的發展。美國總統拜登（Joe Biden）也在10月份表達對中國高超音速導彈的擔憂。

美國正在見證中國高超音速導彈的突破時刻空天飛機中國有重大突破　高超音速技術美國嘆已落後
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