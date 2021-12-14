商丘4885份出生證明被盜成10年懸案　部分流入外省予不明孩子上戶

據官媒新華社報道，打拐志願者上官正義（網名）近日在網上發布消息稱，河南商丘市婦幼保健院有4885份出生醫學證明被盜，部分更被販賣至福建等地來給來歷不明的孩子上戶口。該宗盜竊案10年未破，引發輿論廣泛關注。商丘市公安機關回應表示，十分重視此事，將加大案件偵破力度，及時向社會公佈調查結果。



2014年左右，線人告訴上官正義指福建等地發現有人通過中介購買出生醫學證明，給一些來歷不明的孩子上了戶口。隨後臥底一年多，順藤摸瓜，在多地走訪調查。2016年9月，他發現一部分流入福建的出生醫學證明來自商丘市婦幼保健院，令該盜竊案浮出水面。

案情指，2011年1月30日早上，商丘市婦幼保健院保健科職工發現出生醫學證明管理辦公室的門大開著，地上及桌上有散落的空白出生醫學證明，存放證明的櫃子櫃門被打開，於是報警。經清查，被盜出生醫學證明多達2885份，院方上報衛生主管部門後刊登作廢聲明。不過在2012年2月，因保健科原科長退休，工作交接後進行二次清查，又發現2000份出生醫學證明丟失，隨即再登報聲明作廢。

商丘市婦幼保健院院長尤培華表示，當年醫院的管理不像現在這般規範，且當時空白出生醫學證明本身並不值錢，被盜應該是有針對性的。對於有聲音質疑醫院工作人員「監守自盜」，尤培華未正面回應，僅稱院方正全力配合當局破案，並將進一步加強管理。

據上官正義提供的一份名單顯示，9名出生於2006年至2012年間的孩子落戶福建，其出生醫學證明編號在J412683001—J412684000之間，正是商丘市婦幼保健院被盜的其中一批。

尤培華表示，他不清楚為何作廢的出生醫學證明在外省被成功上戶，如果核查清楚，憑藉作廢的證明應該上不了戶。商丘市公安局梁園分局局長余方生介紹，已核實了10個孩子上戶口使用了商丘被盜出生醫學證明，經偵查、DNA親子鑑定等手段，有4個親生、3個抱養、2個撿拾，還有1個說不清來歷，因經辦人員去世而線索中斷；經判斷，被盜用的出生醫學證明是真的，但蓋的醫院的章是假的。而福建警方透露，一張出生醫學證明在當地售價為450元到4500元人民幣不等。

對於為何十年未破案，余方生解釋案發時沒有閉路電視，現場混亂，此前也沒有查到特別有價值的線索，調查難度大。近日，公安機關表示將在前期偵查調查的基礎上，進一步加大案件偵破力度，通過各警種協作，爭取早日破案。